Захист Петра Порошенка заявив, що повідомлення про підозру нардепові має вручати особисто генеральний прокурор. Водночас Ірина Венедіктова поскаржилася на тиск зі сторони п'ятого президента і наголосила, має всі законні підстави доручити іншим прокурорам здійснити письмове повідомлення про підозру.

Генпрокурорка додала, що це передбачено кримінально процесуальним кодексом України. Про це вона повідомила у своєму відеозверненні, передає 24 канал.

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Вона підкреслила, що вимагати повторно повідомити про підозру фактично означає повторне вчинення процесуальної дії, яка вже була виконана у присутності адвокатів депутата у приміщенні ДБР.

Генпрокурорка зазначила, що повідомлення про підозру відправлене Порошенку поштою. Далі ініціює обрання запобіжного заходу в суді.

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