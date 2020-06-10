Венедіктова поскаржилася на тиск з боку Порошенка
Захист Петра Порошенка заявив, що повідомлення про підозру нардепові має вручати особисто генеральний прокурор. Водночас Ірина Венедіктова поскаржилася на тиск зі сторони п'ятого президента і наголосила, має всі законні підстави доручити іншим прокурорам здійснити письмове повідомлення про підозру.
Генпрокурорка додала, що це передбачено кримінально процесуальним кодексом України. Про це вона повідомила у своєму відеозверненні, передає 24 канал.
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Вона підкреслила, що вимагати повторно повідомити про підозру фактично означає повторне вчинення процесуальної дії, яка вже була виконана у присутності адвокатів депутата у приміщенні ДБР.
Генпрокурорка зазначила, що повідомлення про підозру відправлене Порошенку поштою. Далі ініціює обрання запобіжного заходу в суді.
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Що відомо про справу проти Петра Порошенка
- П'ятого президента підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного указу, а саме до призначення на посаду заступника голови СЗР скандального Сергія Семочка.
- Зранку Порошенко поїхав до ДБР на допит, однак там йому оголосили підозру. Після цього п'ятий президент поїхав до офісу генпрокурора.
- За словами адвоката Порошенка, вручати підозру народному депутату може тільки генеральний прокурор. Своєю чергою у ДБР відзначили, що розв'язують питання щодо обрання Порошенка запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою