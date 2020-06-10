Петрові Порошенку в ДБР оголосили підозру у злочині 10 червня, проте він відмовився отримати її в письмовій версії і поспіхом покинув приміщення бюро. Нагадаємо, що справа стосується призначення на посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

ДБР опублікувало на своєму ютуб-каналі відеозапис, на якому Порошенко з адвокатами сидить у приміщенні бюро і слухає, як представник Офісу генпрокурора зачитує йому підозру у схилянні голови Служби зовнішньої розвідки до незаконних дій.

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В якийсь момент один з адвокатів Порошенка підхопився зі стільця і почав вимагати від представника Офісу генпрокурора показати його документи.

Надалі частина відео вирізана і наступний фрагмент показує, як Порошенко поспіхом виходить з офісу ДБР. За нардепом прямують правоохоронці і просять понятих зафіксувати, що Порошенко відмовився отримати підозру.

Після цього п’ятий президент зі своїми адвокатами сів в автомобіль і поїхав з місця.

Дивіться відео, як Порошенко уник вручення підозри:

За даними ДБР, Порошенко також відмовився отримати клопотання про застосування до нього запобіжного заходу.

Що відомо про підозру Порошенку у справі Семочка

10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили Порошенку про підозру. П’ятого президента підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного указу, а саме до призначення на посаду заступника голови служби скандального Сергія Семочка.

Вранці 10 червня Порошенко поїхав до ДБР на допит, однак там йому оголосили підозру.

Після цього політик поїхав до Офісу генпрокурора, щоб отримати підозру там, бо мовляв, у ДБР йому намагалися вручити підозру незаконно.

Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу Порошенку. Прокуратура клопотатиме тримання під вартою.

Що відомо про самого Семочка