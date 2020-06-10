Як Порошенко втік від вручення підозри: з’явилось відео
Петрові Порошенку в ДБР оголосили підозру у злочині 10 червня, проте він відмовився отримати її в письмовій версії і поспіхом покинув приміщення бюро. Нагадаємо, що справа стосується призначення на посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
ДБР опублікувало на своєму ютуб-каналі відеозапис, на якому Порошенко з адвокатами сидить у приміщенні бюро і слухає, як представник Офісу генпрокурора зачитує йому підозру у схилянні голови Служби зовнішньої розвідки до незаконних дій.
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В якийсь момент один з адвокатів Порошенка підхопився зі стільця і почав вимагати від представника Офісу генпрокурора показати його документи.
Надалі частина відео вирізана і наступний фрагмент показує, як Порошенко поспіхом виходить з офісу ДБР. За нардепом прямують правоохоронці і просять понятих зафіксувати, що Порошенко відмовився отримати підозру.
Після цього п’ятий президент зі своїми адвокатами сів в автомобіль і поїхав з місця.
Дивіться відео, як Порошенко уник вручення підозри:
За даними ДБР, Порошенко також відмовився отримати клопотання про застосування до нього запобіжного заходу.
Що відомо про підозру Порошенку у справі Семочка
- 10 червня у ДБР прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили Порошенку про підозру. П’ятого президента підозрюють в тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного указу, а саме до призначення на посаду заступника голови служби скандального Сергія Семочка.
- Вранці 10 червня Порошенко поїхав до ДБР на допит, однак там йому оголосили підозру.
- Після цього політик поїхав до Офісу генпрокурора, щоб отримати підозру там, бо мовляв, у ДБР йому намагалися вручити підозру незаконно.
- Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу Порошенку. Прокуратура клопотатиме тримання під вартою.
Що відомо про самого Семочка
- У 2018 році з розслідування журналістів стало відомо, що Сергій Семочко володіє статками, які неможливо пояснити офіційними доходами.
- Водночас найближча родина Семочка отримала російське громадянство та веде бізнес в окупованому Криму.
- Порошенко звільнив Семочка 12 квітня 2019 року.
- За тиждень до звільнення, 6 квітня, Семочка помітили на вході в Адміністрації президента Порошенка.
- Пізніше Порошенко підтвердив, що зустрічався із Семочком і саме після зустрічі й розмови з ним підписав указ про звільнення.