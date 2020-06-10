Как Порошенко сбежал от вручения подозрения: появилось видео
Петру Порошенко в ГБР объявили подозрение в преступлении 10 июня, однако он отказался получить его в письменной форме и спешно покинул помещение бюро. Напомним, что дело касается назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочки.
ГБР опубликовало на своем ютуб-канале видеозапись, на которой Порошенко с адвокатами сидит в помещении бюро и слушает, как представитель офиса генпрокурора зачитывает ему подозрение в склонении главы Службы внешней разведки к незаконным действиям.
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В какой-то момент один из адвокатов Порошенко вскочил со стула и начал требовать от представителя Офиса генпрокурора показать его документы.
В дальнейшем часть видео вырезана и следующий фрагмент показывает, как Порошенко спешно выходит из офиса ГБР. За нардепом направляются правоохранители и просят понятых зафиксировать, что Порошенко отказался получить подозрение.
После этого пятый президент со своими адвокатами сел в автомобиль и уехал.
Смотрите видео, как Порошенко избежал вручения подозрения:
По данным ГБР, Порошенко также отказался получить ходатайство о применении к нему меры пресечения.
Что известно о подозрении Порошенко по делу Семочки
- 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора Порошенко сообщили о подозрении. Пятого президента подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божка к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя председателя службы скандального Сергея Семочки.
- Утром 10 июня Порошенко поехал в ГБР на допрос, однако там ему объявили подозрение.
- После этого политик поехал в Офис генпрокурора, чтобы получить подозрение там, потому что, мол, в ГБР ему пытались вручить подозрение незаконно.
- Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения Порошенко. Прокуратура будет ходатайствовать содержание под стражей.
Что известно о самом Семочке
- В 2018 году по расследованию журналистов стало известно, что Сергей Семочко владеет состоянием, которое невозможно объяснить официальными доходами.
- В то же время ближайшая семья Семочки получила российское гражданство и ведет бизнес в оккупированном Крыму.
- Порошенко уволил Семочку 12 апреля 2019 года.
- За неделю до увольнения, 6 апреля, Семочко заметили на входе в Администрации президента Порошенко.
- Позже Порошенко подтвердил, что встречался с Семочкой и именно после встречи и разговора с ним подписал указ об увольнении.