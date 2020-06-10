Петру Порошенко в ГБР объявили подозрение в преступлении 10 июня, однако он отказался получить его в письменной форме и спешно покинул помещение бюро. Напомним, что дело касается назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочки.

ГБР опубликовало на своем ютуб-канале видеозапись, на которой Порошенко с адвокатами сидит в помещении бюро и слушает, как представитель офиса генпрокурора зачитывает ему подозрение в склонении главы Службы внешней разведки к незаконным действиям.

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В какой-то момент один из адвокатов Порошенко вскочил со стула и начал требовать от представителя Офиса генпрокурора показать его документы.

В дальнейшем часть видео вырезана и следующий фрагмент показывает, как Порошенко спешно выходит из офиса ГБР. За нардепом направляются правоохранители и просят понятых зафиксировать, что Порошенко отказался получить подозрение.

После этого пятый президент со своими адвокатами сел в автомобиль и уехал.

Смотрите видео, как Порошенко избежал вручения подозрения:

По данным ГБР, Порошенко также отказался получить ходатайство о применении к нему меры пресечения.

Что известно о подозрении Порошенко по делу Семочки

10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора Порошенко сообщили о подозрении. Пятого президента подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божка к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя председателя службы скандального Сергея Семочки.

Утром 10 июня Порошенко поехал в ГБР на допрос, однако там ему объявили подозрение.

После этого политик поехал в Офис генпрокурора, чтобы получить подозрение там, потому что, мол, в ГБР ему пытались вручить подозрение незаконно.

Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения Порошенко. Прокуратура будет ходатайствовать содержание под стражей.

Что известно о самом Семочке