Венедиктова заявила, что Януковичу и его пособникам светит пожизненное по делу Майдана
Источник:24 канал
Ирина Венедиктова накануне годовщины начала Майдана объявила имена подозреваемых в расстрелах мирных протестующих в феврале 2014 года. Генпрокурор отметила, что беглому президенту Виктору Януковичу и его пособникам светит пожизненное заключение.
Венедиктова озвучила список людей, которые входили в преступную группу должностных лиц, причастного к расстрелам протестующих во время Революции Достоинства.
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В состав преступной группы входили
- бывший президент Виктор Янукович,
- министр внутренних дел Виталий Захарченко,
- его заместитель Виктор Ратушняк,
- начальник управления МВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан,
- командующий Внутренних войск МВД Украины Сергей Шуляк,
- командир "Беркута" в Киеве Сергей Кусюк,
- начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук,
- бывший министр обороны Павел Лебедев,
- бывший глава СБУ Александр Якименко,
- заместитель главы СБУ Владимир Тоцкий.
Генпрокурор отметила, что подозреваемые прибегли к подавлению акции протеста с целью удержания власти. "Их действия привели к массовым жертвам среди митингующих. Убиты 67 участников акции, 13 правоохранителей. Пострадали 877 гражданских и 132 работника правоохранительных органов", – добавила Венедиктова.
Подозреваемым светит пожизненное
Венедиктова подчеркнула, что Януковичу и другим 9 подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное заключение в Украине.
Однако все они находятся за пределами государства, в том числе скрываются на территории России. Генпрокурор не сомневается, что страна-агрессор не выдаст украинским правоохранителям фигурантов дела.
Где эти люди сейчас? Все они в бегах. В гостях у нашего северного соседа,
– пояснила она.
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