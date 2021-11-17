Венедиктова заявила, что Януковичу и его пособникам светит пожизненное по делу Майдана

Ирина Венедиктова накануне годовщины начала Майдана объявила имена подозреваемых в расстрелах мирных протестующих в феврале 2014 года. Генпрокурор отметила, что беглому президенту Виктору Януковичу и его пособникам светит пожизненное заключение.

Венедиктова озвучила список людей, которые входили в преступную группу должностных лиц, причастного к расстрелам протестующих во время Революции Достоинства.

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В состав преступной группы входили

бывший президент Виктор Янукович,

министр внутренних дел Виталий Захарченко,

его заместитель Виктор Ратушняк,

начальник управления МВД в Киеве и Киевской области Валерий Мазан,

командующий Внутренних войск МВД Украины Сергей Шуляк,

командир "Беркута" в Киеве Сергей Кусюк,

начальник милиции общественной безопасности в Киеве Петр Федчук,

бывший министр обороны Павел Лебедев,

бывший глава СБУ Александр Якименко,

заместитель главы СБУ Владимир Тоцкий.

Генпрокурор отметила, что подозреваемые прибегли к подавлению акции протеста с целью удержания власти. "Их действия привели к массовым жертвам среди митингующих. Убиты 67 участников акции, 13 правоохранителей. Пострадали 877 гражданских и 132 работника правоохранительных органов", – добавила Венедиктова.

Подозреваемым светит пожизненное

Венедиктова подчеркнула, что Януковичу и другим 9 подозреваемым по делу Майдана грозит пожизненное заключение в Украине.

Однако все они находятся за пределами государства, в том числе скрываются на территории России. Генпрокурор не сомневается, что страна-агрессор не выдаст украинским правоохранителям фигурантов дела.

Где эти люди сейчас? Все они в бегах. В гостях у нашего северного соседа,

– пояснила она.

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