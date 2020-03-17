Венедиктова о работе Рябошапки на должности генпрокурора: Это саботаж

Новая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала работу своего предшественника Руслана Рябошапки и назвала ее саботажем. В частности, она резко раскритиковала его взаимодействие с ГБР и инициативы по реформированию Офиса генпрокурора.

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка, по мнению Венедиктовой, саботировал расследование ГБР. Об этом новоназначенная глава Офиса генпрокурора рассказала в интервью "Фокусу".

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Прокуратура не назначила процессуальных руководителей в 1,3 тысячах производств, о чем ГБР написало генпрокурору. Он мне ответил, что эти факты не подтвердились. Как такое может быть? Это саботаж работы,

– высказалась о совместной работе с Рябошапкой Венедиктова.

Кроме того, новая генпрокурор считает, что ее предшественник предложил провальную модель реформы прокуратуры и судебной системы.

"Изменения в прокуратуре не решили проблемы в регионах, поскольку там нет прокуроров, процессуальные руководители не назначаются месяцами. Это тормозит работу следователей", – считает она.

Венедиктова добавила, что судебная реформа Рябошапки не заработала, поскольку работа ВККС заблокирована. Она также считает, что увольнение Рябошапки связано с непрофессионализмом, а не давлением президента Зеленского.

Или ты работаешь и даешь результат, или освободи место для того, кто может работать. Есть прекрасная фраза: политиков и подгузники надо менять с определенной частотой. Если ты не профессионал, тебя надо менять. За шесть месяцев Рябошапка не справился с поставленной задачей,

– резюмировала Венедиктова.

Что известно об отставке генпрокурора Рябошапки и назначении Венедиктовой:

3 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.

На вечер 5 марта было назначено внеочередное заседание, где нардепы выразили Рябошапке недоверие.

Для регистрации соответствующего постановления об объявлении недоверия Рябошапке, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский собирал подписи.

17 марта Рада поддержала представление президента Зеленского о назначении Ирины Венедиктовой новым генеральным прокурором. В этот же день глава государства подписал соответствующий указ о ее назначении.

Что известно про Ирину Венедиктову?

Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года вместе со "Слугой народа" вошла в Верховную Раду Украины.



В декабре 2019 года стала временно исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова заменила Романа Трубу, которого Владимир Зеленский отправил в отставку.