Венедиктова о работе Рябошапки на должности генпрокурора: Это саботаж
Новая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала работу своего предшественника Руслана Рябошапки и назвала ее саботажем. В частности, она резко раскритиковала его взаимодействие с ГБР и инициативы по реформированию Офиса генпрокурора.
Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка, по мнению Венедиктовой, саботировал расследование ГБР. Об этом новоназначенная глава Офиса генпрокурора рассказала в интервью "Фокусу".
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Прокуратура не назначила процессуальных руководителей в 1,3 тысячах производств, о чем ГБР написало генпрокурору. Он мне ответил, что эти факты не подтвердились. Как такое может быть? Это саботаж работы,
– высказалась о совместной работе с Рябошапкой Венедиктова.
Кроме того, новая генпрокурор считает, что ее предшественник предложил провальную модель реформы прокуратуры и судебной системы.
"Изменения в прокуратуре не решили проблемы в регионах, поскольку там нет прокуроров, процессуальные руководители не назначаются месяцами. Это тормозит работу следователей", – считает она.
Венедиктова добавила, что судебная реформа Рябошапки не заработала, поскольку работа ВККС заблокирована. Она также считает, что увольнение Рябошапки связано с непрофессионализмом, а не давлением президента Зеленского.
Или ты работаешь и даешь результат, или освободи место для того, кто может работать. Есть прекрасная фраза: политиков и подгузники надо менять с определенной частотой. Если ты не профессионал, тебя надо менять. За шесть месяцев Рябошапка не справился с поставленной задачей,
– резюмировала Венедиктова.
Что известно об отставке генпрокурора Рябошапки и назначении Венедиктовой:
- 3 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.
- На вечер 5 марта было назначено внеочередное заседание, где нардепы выразили Рябошапке недоверие.
- Для регистрации соответствующего постановления об объявлении недоверия Рябошапке, депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский собирал подписи.
- 17 марта Рада поддержала представление президента Зеленского о назначении Ирины Венедиктовой новым генеральным прокурором. В этот же день глава государства подписал соответствующий указ о ее назначении.
Что известно про Ирину Венедиктову?
Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года вместе со "Слугой народа" вошла в Верховную Раду Украины.
В декабре 2019 года стала временно исполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова заменила Романа Трубу, которого Владимир Зеленский отправил в отставку.