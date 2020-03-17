Венедіктова про роботу Рябошапки на посаді генпрокурора: Це саботаж

Нова генпрокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала роботу свого попередника Руслана Рябошапки та назвала її саботажем. Зокрема, вона різко розкритикувала його взаємодію з ДБР та ініціативи щодо реформування Офісу генпрокурора.

Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка, на думку Венедіктової, саботував розслідування ДБР. Про це новопризначена очільниця Офісу генпрокурора розповіла в інтерв’ю "Фокусу".

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Прокуратура не призначила процесуальних керівників у 1,3 тисячі проваджень, про що ДБР написало генпрокурору. Він мені відповів, що ці факти не підтвердилися. Як таке може бути? Це саботаж роботи,

– висловилась про спільну роботу з Рябошапкою Венедіктова.

Окрім того, нова генпрокурор вважає, що її попередник запропонував провальну модель реформи прокуратури і судової системи.

"Зміни у прокуратурі не вирішили проблеми у регіонах, оскільки там немає прокурорів, процесуальні керівники не призначаються місяцями. Це гальмує роботу слідчих", – вважає вона.

Венедіктова додала, що й судова реформа Рябошапки не запрацювала, оскільки робота ВККС заблокована. Вона також вважає, що звільнення Рябошапки пов’язане з непрофесіоналізмом, а не тиском президента Зеленського.

Або ти працюєш і даєш результат, або звільни місце для того, хто може працювати. Є прекрасна фраза: політиків і підгузки треба міняти з певною частотою. Якщо ти не професіонал, тебе треба міняти. За шість місяців Рябошапка не впорався з поставленим завданням,

– резюмувала Венедіктова.

Що відомо про відставку генпрокурора Рябошапки та призначення Венедіктової:

3 березня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.

На вечір 5 березня було позачергове засідання, де нардепи висловили Рябошапці недовіру.

Для реєстрації відповідної постанови щодо оголошення недовіри Рябошапці, депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський збирав підписи.

17 березня Рада підтримала подання президента Зеленського про призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором. Цього ж дня глава держави підписав відповідний указ про її призначення.

Що відомо про Ірину Венедіктову? Ірина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року разом зі "Слугою народу" увійшла до Верховної Ради України.



У грудні 2019 року стала тимчасово виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого Володимир Зеленський відправив у відставку.