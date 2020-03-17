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      Венедіктова про роботу Рябошапки на посаді генпрокурора: Це саботаж

      - Читать новость на русском
      Венедіктова розкритикувала роботу Рябошапки у кріслі генпрокурора / колаж 24 каналу

      Нова генпрокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала роботу свого попередника Руслана Рябошапки та назвала її саботажем. Зокрема, вона різко розкритикувала його взаємодію з ДБР та ініціативи щодо реформування Офісу генпрокурора.

      Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка, на думку Венедіктової, саботував розслідування ДБР. Про це новопризначена очільниця Офісу генпрокурора розповіла в інтерв’ю "Фокусу".

      Раніше Ірина Венедіктова очолила Офіс генпрокурора: Зеленський підписав указ

      Прокуратура не призначила процесуальних керівників у 1,3 тисячі проваджень, про що ДБР написало генпрокурору. Він мені відповів, що ці факти не підтвердилися. Як таке може бути? Це саботаж роботи,
      – висловилась про спільну роботу з Рябошапкою Венедіктова.

      Окрім того, нова генпрокурор вважає, що її попередник запропонував провальну модель реформи прокуратури і судової системи.

      "Зміни у прокуратурі не вирішили проблеми у регіонах, оскільки там немає прокурорів, процесуальні керівники не призначаються місяцями. Це гальмує роботу слідчих", – вважає вона.

      Венедіктова додала, що й судова реформа Рябошапки не запрацювала, оскільки робота ВККС заблокована. Вона також вважає, що звільнення Рябошапки пов’язане з непрофесіоналізмом, а не тиском президента Зеленського.

      Або ти працюєш і даєш результат, або звільни місце для того, хто може працювати. Є прекрасна фраза: політиків і підгузки треба міняти з певною частотою. Якщо ти не професіонал, тебе треба міняти. За шість місяців Рябошапка не впорався з поставленим завданням,
      – резюмувала Венедіктова.

      Що відомо про відставку генпрокурора Рябошапки та призначення Венедіктової:

      • 3 березня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.
      • На вечір 5 березня було позачергове засідання, де нардепи висловили Рябошапці недовіру.
      • Для реєстрації відповідної постанови щодо оголошення недовіри Рябошапці, депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський збирав підписи.
      • 17 березня Рада підтримала подання президента Зеленського про призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором. Цього ж дня глава держави підписав відповідний указ про її призначення.

      Що відомо про Ірину Венедіктову? Ірина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року разом зі "Слугою народу" увійшла до Верховної Ради України.

      У грудні 2019 року стала тимчасово виконувати обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого Володимир Зеленський відправив у відставку.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Офіс генпрокурора Ірина Венедіктова Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Руслан Рябошапка
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