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      Венедиктова полностью соответствует принципам Зеленского, – Ермак

      - Читати новину українською
      Ірина Венедіктова
      Ірина Венедіктова / LB.ua

      Ирина Венедиктова стала генеральным прокурором в конце марта. Однако Владимир Зеленский в своем фильме отметил, что не исключает ее увольнение, если результатов не будет. Зато председатель Офиса Президента Андрей Ермак считает, что работа генпрокурора соответствует принципам, которые являются приоритетными для президента.

      Об этом Ермак сообщил на онлайн-встрече, организованной Atlantic Council.

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      По его словам, одним из приоритетов команды президента Зеленского всегда была независимость работы правоохранительных органов.

      Мы считаем, что новый руководитель Генеральной прокуратуры госпожа Венедиктова полностью соответствует этим принципам президента,
       – убежден Ермак.

      єрмак
      Андрей Ермак / Фото president.gov.ua

      Он также добавил, что начатые реформы будут продолжать, поскольку работа правоохранительных органов является недостаточной.

      "Все изменения, в том числе и кадровые изменения, которые произошли прежде всего в Генеральной прокуратуре, они настроены на совершенствование и ускорение реформ", – заявил Ермак.

      Что известно об Ирине Венедиктовой – читайте в материале 24 канала.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Офіс Президента Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Ирина Венедиктова Андрей Ермак Офис генпрокурора
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