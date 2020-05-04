Венедіктова повністю відповідає принципам Зеленського, – Єрмак
Ірина Венедіктова стала генеральним прокурором наприкінці березня. Однак Володимир Зеленський у своєму фільмі зазначив, що не виключає її звільнення, якщо результатів не буде. Натомість голова Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що робота генпрокурорки відповідає принципам, які є пріоритетними для президента.
Про це Єрмак повідомив на онлайн-зустрічі, яку організувала Atlantic Council.
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За його словами, одним із пріоритетів команди президента Зеленського завжди була незалежність роботи правоохоронних органів.
Ми вважаємо, що новий керівник Генеральної прокуратури пані Венедіктова повністю відповідає цим принципам президента,
– переконаний Єрмак.
Андрій Єрмак / Фото president.gov.ua
Він також додав, що розпочаті реформи будуть продовжувати, оскільки робота правоохоронних органів є недостатньою.
"Всі зміни, зокрема і кадрові зміни, які відбулися насамперед в Генеральній прокуратурі, вони налаштовані на удосконалення і пришвидшення реформ", – заявив Єрмак.
Що відомо про Ірину Венедіктову – читайте в матеріалі 24 каналу.