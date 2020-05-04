23:20
4 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      Венедіктова повністю відповідає принципам Зеленського, – Єрмак

      -
      Ірина Венедіктова
      Ірина Венедіктова / LB.ua

      Ірина Венедіктова стала генеральним прокурором наприкінці березня. Однак Володимир Зеленський у своєму фільмі зазначив, що не виключає її звільнення, якщо результатів не буде. Натомість голова Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що робота генпрокурорки відповідає принципам, які є пріоритетними для президента.

      Про це Єрмак повідомив на онлайн-зустрічі, яку організувала Atlantic Council.

      Цікаво НАБУ почало кримінальне провадження проти Венедіктової: що відомо

      За його словами, одним із пріоритетів команди президента Зеленського завжди була незалежність роботи правоохоронних органів.

      Ми вважаємо, що новий керівник Генеральної прокуратури пані Венедіктова повністю відповідає цим принципам президента, 
      – переконаний Єрмак.

      єрмак
      Андрій Єрмак / Фото president.gov.ua

      Він також додав, що розпочаті реформи будуть продовжувати, оскільки робота правоохоронних органів є недостатньою.

      "Всі зміни, зокрема і кадрові зміни, які відбулися насамперед в Генеральній прокуратурі, вони налаштовані на удосконалення і пришвидшення реформ", – заявив Єрмак.

      Що відомо про Ірину Венедіктову – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Ірина Венедіктова Андрій Єрмак Офіс генпрокурора Офіс Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Російський бойовик злив своє застілля на Донбасі у мережу: деталі
      сьогодні , 23:13 Російський бойовик злив своє застілля на Донбасі у мережу: деталі
      Михайло Макарук
      Європа виходить, але не ми: чому Україна в п'ятірці за приростом нових випадків коронавірусу?
      сьогодні , 22:00 Європа виходить, але не ми: чому Україна в п'ятірці за приростом нових випадків коронавірусу?
      Павло Ковтонюк