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      Венедиктова представила своего нового заместителя: им стал Игорь Мустеца из Черновцов

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      Венедиктова и ее новый заместитель / Коллаж 24 канала

      Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выбрала нового заместителя. Эту должность будет занимать Игорь Мустеца – бывший первый заместитель прокурора Черновицкой области.

      Венедиктова представила Офису прокурора своего заместителя и рассказала, по какому направлению он будет работать. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

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      Однако, пока нет информации для общественности, чем Мустеца будет заниматься согласно своих обязанностей.

      Что известно об Игоре Мустеце?
      Родился 23 июня 1980 года в Черновцах. В 2001 году окончил Черновицкий национальный университет им. Ю.Федьковича, а в 2013 году – Национальную академию прокуратуры Украины. В органах прокуратуры работает с ноября 2002 года.

      Занимал должности: помощника прокурора Черновцов, прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия прокуратуры Черновицкой области, заместителя прокурора Садгорского и Шевченковского районов города Черновцы.

      С апреля 2014-го до сентября 2016 года – заместитель прокурора Черновицкой области. Впоследствии – первый заместитель прокурора Черновицкой области.

      Что было раньше

      Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от дел, расследованием которых занимается СБУ. Среди них и убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк. По словам отца погибшей, за последние месяцы в этом деле были существенные сдвиги.

      27 марта Трепак написал заявление об отставке, через три дня Венедиктова подписала документ. Сам Трепак отметил, что уходит добровольно и по собственному желанию. Он подчеркнул, что это не имеет отношения к шагам Венедиктовой по устранению.

      Вместо Виктора Трепака дела Майдана передали Андрею Любовичу – новоиспеченному заместителю генпрокурора, а в прошлом прокурору времен Майдана.

      30 марта Венедиктова представила своего заместителя Алексея Симоненко.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Дело Екатерины Гандзюк Виктор Трепак Государственное бюро расследований Новости Черновцов Ирина Венедиктова Офис генпрокурора
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