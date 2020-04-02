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      Венедіктова представила свого нового заступника: ним став Ігор Мустеца з Чернівців

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      Венедіктова і її новий заступник / колаж 24 каналу

      Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова обрала нового заступника. Цю посаду обійматиме Ігор Мустеца – колишній перший заступник прокурора Чернівецької області.

      Венедіктова представила Офісу прокурора свого заступника та розповіла, за яким напрямком він буде працювати. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України. 

      Аналітика Принципи роботи Венедіктової: скандали довкола рішень нової генпрокурорки

      Однак, поки немає інформації для загалу, чим Мустеца займатиметься, відповідно до своїх обов'язків.

      Що відомо про Ігоря Мустецу? Народився 23 червня 1980 року у Чернівцях. У 2001 році закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, а у 2013 році – Національну академію прокуратури України. В органах прокуратури працює з листопада 2002 року.

      Займав посади: помічника прокурора Чернівців, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Чернівецької області, заступника прокурора Садгірського та Шевченківського районів міста Чернівці.

      З квітня 2014-го до вересня 2016 року – заступник прокурора Чернівецької області. Опісля – перший заступник прокурора Чернівецької області.

      Що було раніше 

      Ірина Венедіктова відсторонила свого заступника Віктора Трепака від справ, розслідуванням яких займається СБУ. Серед них і вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. За словами батька загиблої, за останні місяці у цій справі були суттєві зрушення.

      27 березня Трепак написав заяву про відставку, через три дні Венедіктова підписала документ. Сам Трепак зазначив, що його є добровільним і за власним бажанням. Він підкреслив, що воно не має стосунку до кроків Венедіктової щодо усунення.

      Замість Віктора Трепака справи Майдану передали Андрію Любовичу – новоспеченому заступнику генпрокурора, а в минулому прокурору часів Майдану. 

      30 березня Венедіктова представила свого заступника Олексія Симоненка.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Справа Катерини Гандзюк Віктор Трепак Державне бюро розслідувань Новини Чернівців Ірина Венедіктова Офіс генпрокурора Новини політики
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