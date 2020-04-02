Венедіктова представила свого нового заступника: ним став Ігор Мустеца з Чернівців

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова обрала нового заступника. Цю посаду обійматиме Ігор Мустеца – колишній перший заступник прокурора Чернівецької області.

Венедіктова представила Офісу прокурора свого заступника та розповіла, за яким напрямком він буде працювати. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

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Однак, поки немає інформації для загалу, чим Мустеца займатиметься, відповідно до своїх обов'язків.

Що відомо про Ігоря Мустецу? Народився 23 червня 1980 року у Чернівцях. У 2001 році закінчив Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, а у 2013 році – Національну академію прокуратури України. В органах прокуратури працює з листопада 2002 року.



Займав посади: помічника прокурора Чернівців, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Чернівецької області, заступника прокурора Садгірського та Шевченківського районів міста Чернівці.



З квітня 2014-го до вересня 2016 року – заступник прокурора Чернівецької області. Опісля – перший заступник прокурора Чернівецької області.

Що було раніше

Ірина Венедіктова відсторонила свого заступника Віктора Трепака від справ, розслідуванням яких займається СБУ. Серед них і вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. За словами батька загиблої, за останні місяці у цій справі були суттєві зрушення.

27 березня Трепак написав заяву про відставку, через три дні Венедіктова підписала документ. Сам Трепак зазначив, що його є добровільним і за власним бажанням. Він підкреслив, що воно не має стосунку до кроків Венедіктової щодо усунення.

Замість Віктора Трепака справи Майдану передали Андрію Любовичу – новоспеченому заступнику генпрокурора, а в минулому прокурору часів Майдану.

30 березня Венедіктова представила свого заступника Олексія Симоненка.