Об этом сообщил в сети Х президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он также опубликовал видео, как прошла встреча с лидером Гайаны, передает 24 Канал.

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Как Венесуэла и Гайана будут решать конфликт

Лидеры Венесуэлы и Гайаны на встрече 14 декабря договорились не применять силу, а разрешить территориальные споры по Эссекибо мирными переговорами. К слову, встреча президентов прошла в столице карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Кингстауне. Следует отметить, что после переговоров президенты также пожали друг другу руки, а другие участники – аплодировали такому решению. Посредниками во встрече были Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна и Карибское сообщество.

Хотя позиции Венесуэлы и Гайаны отличаются по территории Эссекибо, впрочем, после переговоров в сети опубликовали совместную декларацию. В нем говорится, что Венесуэла и Гайана договорились не угрожать и не использовать силу друг против друга "при любых обстоятельствах и воздерживаться от эскалации любого конфликта". В декларации говорится, что Мадуро и Ирфаан Али в ближайшие месяцы проведут новую встречу в Бразилии.

Кроме того, для урегулирования конфликта между Венесуэлой и Гайаной создадут специальную территориальную комиссию. В ее состав войдут министры иностранных дел, а также технический персонал Венесуэлы и Гайаны. Через 3 месяца комиссия должна обнародовать первый отчет по территории Эссекибо.

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