Про це повідомив у мережі Х президент Венесуели Ніколас Мадуро. Він також опублікував відео, як минула зустріч з лідером Гаяни, повідомляє 24 Канал.

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Як Венесуела та Гаяна вирішуватимуть конфлікт

Лідери Венесуели та Гаяни на зустрічі 14 грудня домовилися не застосовувати силу, а вирішити територіальні суперечки щодо Ессекібо мирними переговорами. До слова, зустріч президентів пройшла у столиці карибської держави Сент-Вінсент та Гренадини Кінгстауне. Варто наголосити, що після переговорів президенти також потисли один одному руки, а інші учасники – аплодували такому рішенню. Посередниками у зустрічі були Спільнота країн Латинської Америки та Карибського басейну та Карибська спільнота.

Хоча позиції Венесуели та Гаяни різняться щодо території Ессекібо, втім після переговорів у мережі опублікували спільну декларацію. У ній мовиться, що Венесуела та Гаяна домовилися не погрожувати й не використовувати силу одна проти одної "за будь-яких обставин і утримуватися від ескалації будь-якого конфлікту". У декларації також мовиться, що Мадуро та Ірфаан Алі найближчими місяцями проведуть нову зустріч у Бразилії.

Окрім того, для врегулювання конфлікту між Венесуелою та Гаяною створять спеціальну територіальну комісію. До її складу увійдуть міністри закордонних справ, а також технічний персонал Венесуели та Гаяни. Через 3 місяці комісія має оприлюднити перший звіт щодо території Ессекібо.

Чому між Венесуелою та Гаяною відбулося загострення