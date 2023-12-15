Про це повідомив у мережі Х президент Венесуели Ніколас Мадуро. Він також опублікував відео, як минула зустріч з лідером Гаяни, повідомляє 24 Канал.
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Як Венесуела та Гаяна вирішуватимуть конфлікт
Лідери Венесуели та Гаяни на зустрічі 14 грудня домовилися не застосовувати силу, а вирішити територіальні суперечки щодо Ессекібо мирними переговорами. До слова, зустріч президентів пройшла у столиці карибської держави Сент-Вінсент та Гренадини Кінгстауне. Варто наголосити, що після переговорів президенти також потисли один одному руки, а інші учасники – аплодували такому рішенню. Посередниками у зустрічі були Спільнота країн Латинської Америки та Карибського басейну та Карибська спільнота.
Хоча позиції Венесуели та Гаяни різняться щодо території Ессекібо, втім після переговорів у мережі опублікували спільну декларацію. У ній мовиться, що Венесуела та Гаяна домовилися не погрожувати й не використовувати силу одна проти одної "за будь-яких обставин і утримуватися від ескалації будь-якого конфлікту". У декларації також мовиться, що Мадуро та Ірфаан Алі найближчими місяцями проведуть нову зустріч у Бразилії.
Окрім того, для врегулювання конфлікту між Венесуелою та Гаяною створять спеціальну територіальну комісію. До її складу увійдуть міністри закордонних справ, а також технічний персонал Венесуели та Гаяни. Через 3 місяці комісія має оприлюднити перший звіт щодо території Ессекібо.
Чому між Венесуелою та Гаяною відбулося загострення
- Суперечка між Венесуелою та Гаяною щодо спірних територій Ессекібо триває ще з 1895 року. Втім, особливого загострення ситуація набула у 2015 році, а у жовтні 2023 року Венесуела почала робити кроки щодо анексії цього регіону.
- Так, президент Венесуели Ніколас Мадуро 5 грудня, заявив про старт низки заходів, що можуть передувати анексії регіону сусідньої Гаяни – Ессекібо. За кілька днів до цього, 3 грудня, там нібито відбувся відповідний референдум. Вже 9 грудня у Венесуелі опублікували нову "карту", а також призначили "керівника" Ессекібо.
- Причиною загострення конфлікту стала нафта, адже на території Венесуели знаходиться одна п'ята частина від загальних покладів нафти у світі. Згідно з відкритими даними, на спірній території Ессекібо також виявили чималі поклади нафти.