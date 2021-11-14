В Венесуэле попытались побить музыкальный рекорд России

В столице Венесуэлы организовали самый большой оркестр в мире. Почти 12 тысяч музыкантов собрались в Каракасе, чтобы установить новый рекорд.

Участниками события стали в основном дети и подростки. Все они одновременно исполнили ряд классических произведений.

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Музыкальный рекорд в Каракасе фиксировали представители Книги рекордов Гиннеса. До конца ноября 2021 года они должны установить, удалось ли участниками побить предыдущий рекорд.

Сейчас самый большой зафиксированный оркестр насчитывает более 8 тысяч музыкантов. Его собрали в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Особое образование Венесуэлы

Юные музыканты являются учениками обычных школ Венесуэлы. Правительство создало для них программу общего музыкального образования "Система".

По словам дирижера Андреса Давида Асканио Абреу, результаты массового музыкального образования просто невероятны. За 46 лет Венесуэлу переполняют оркестры.

Сейчас мы видим лишь небольшую часть "системы", которая объединяет более 1 миллиона детей и подростков,

– добавил Абреу.

Венесуэльское музыкальное образование захватило США и Европу. Теперь в европейских странах создают программы по их образцу.

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