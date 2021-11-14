Учасниками події стали здебільшого діти та підлітки. Усі вони одночасно виконали низку класичних творів.

Цікаво Піаніст-віртуоз Стівен Рідлі справив фурор концертом у парку Шевченка: яскраві фото та відео

Музичний рекорд у Каракасі фіксували представники Книги рекордів Гіннеса. До кінця листопада 2021 року вони повинні встановити, чи вдалося учасниками побити попередній рекорд.

Наразі найбільший зафіксований оркестр налічував понад 8 тисяч музикантів. Його зібрали у Санкт-Петербурзі 2019 року.

Особлива освіта Венесуели

Юні музиканти є учнями звичайних шкіл Венесуели. Уряд створив для них програму загальної музичної освіти "Система".

За словами диригента Андреса Давида Асканіо Абреу, результати масової музичної освіти просто неймовірні. За 46 років Венесуелу переповнюють оркестри.

Зараз ми бачимо лише невелику частину "Системи", яка об'єднує понад 1 мільйон дітей та підлітків,

– додав Абреу.

Венесуельська музична освіта захопила США та Європу. Тепер у європейських країнах створюють програми за їхнім зразком.

Рекорди з Книги Гіннеса: цікаві новини