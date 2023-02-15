Сколько еще здесь идиотов – венгерский еврокомиссар, блокирующий движение Украины в ЕС, оскорбил депутатов

Венгерский еврокомиссар Оливер Варгеи попал в скандал во время заседания Европарламента. Оливер Варгеи забыл выключить микрофон и евродепутаты услышали его оскорбительную ремарку.

Оливер Варгеи отвечает за вопросы соседства и расширения ЕС. Варгеи отвечал на вопросы евродепутатов при обсуждении расширения Евросоюза на Западные Балканы.

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Еврокомиссар отвечает за вопросы соседства и расширения ЕС

Завершив ответ хорватскому депутату, еврокомиссар забыл выключить свой микрофон и его комментарий на венгерском "Сколько еще здесь идиотов?" услышали все собравшиеся.

После скандала оппозиционная венгерская партия "Демократическая коалиция" призвала к отставке Варгеи, назвав его комментарий совершенно неприемлемым.

Сам Оливер Варге уже опубликовал заявление с объяснениями. Он уверяет, что его слова якобы не касались присутствующих в зале и случилось недоразумение.

Я искренне сожалею о недоразумении вокруг моей ремарки на пленарном заседании Европарламента 14 февраля. Это было связано с продолжающимся частным разговором на венгерском языке между мной и руководителем кабинета на совершенно постороннюю тему, и она выпала из контекста... Я в полной мере уважаю учреждения ЕС, включая Европарламент и его уважаемые члены,

– заявил венгерский еврокомиссар.

Варгеи подозревают в торможении пути Украины в ЕС

В январе 2023 года стало известно, что в Европарламенте хотят расследования Еврокомиссии из-за подозрений в предвзятости венгерского еврокомиссара Оливера Варгеи относительно стран-кандидатов на вступление в ЕС. Среди таких стран тоже Украина.

"Европарламент остается глубоко обеспокоенным сообщениями о том, что комиссар по вопросам соседства и расширения намеренно пытается обойти и подорвать центральную роль демократических реформ и реформ верховенства права в странах-кандидатах на вступление в ЕС", – говорилось в ежегодном отчете за 2022 год о реализации Совместной политики сохранности и обороны.

Европарламент призвал Еврокомиссию "инициировать независимое и беспристрастное расследование относительно того, есть ли поведение и политика, продвигаемая комиссаром по вопросам соседства и расширения, нарушением Кодекса поведения членов комиссии и обязательств комиссара в соответствии с Договорами".

"Европейская правда" сообщала, что венгерский комиссар, по убеждению Киева, ставит перед собой цель любой ценой затормозить движение Украины к членству.