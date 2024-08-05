Патрулировал реку, пока не врезался в канат: на Тисе перевернулся венгерский катер

Патрульный катер Венгрии на большой скорости столкнулся с канатом паромной переправы через Тису. В результате этого он перевернулся. Впоследствии журналисты узнали, были ли на катере уклонисты.

Инцидент произошел на венгерской стороне реки вблизи КПП Лоня – Дзвонковое. О происшествии сообщил депутат Ужгородского горсовета и журналист Виталий Глагола, опубликовав соответствующее видео.

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На Тисе перевернулся катер

Издание szon.hu пишет, на борту был капитан патрульного катера. Он совершил ошибку, не дождавшись, пока опустится трос. Оператор парома Золтан Варга рассказал, что пытался дать водителю-мотористу знак замедлиться. Вероятно, он не заметил этого.

Катер, с помощью которого осуществляют патрулирование реки Тиса, на скорости влетел в канат.

– написал Глагола.

Паромная переправа между селами Дзвонковое в Украине и Лоня в Венгрии функционировала в течение многих лет, обеспечивая перевозку людей и транспортных средств через Тису.

Журналисты "РБК-Украина" спросили спикера ГПСУ Андрея Демченко и спикера Мукачевского пограничного отряда Лесю Федорову о том, были ли на катере уклонисты. Они ответили, что известно лишь, что инцидент произошел в Венгрии.

Катер на Тисе врезался в канат и перевернулся: смотрите видео Глаголы

Расскажем напоследок подробнее о Тисе, на которой функционировала паромная переправа. Это довольно большая река в Центральной Европе, которая протекает через несколько стран, в частности Украину и Венгрию.

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Она является одной из крупнейших рек, впадающих в Дунай. Берет свое начало в украинских Карпатах, а именно на склонах Черногоры и Говерлы. Течет через Украину, Румынию, Венгрию и Сербию. Играет важную роль в водоснабжении и экосистеме региона.