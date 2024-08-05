Інцидент трапився на угорській стороні річки поблизу КПП Лоня – Дзвінкове. Про подію повідомив депутат Ужгородської міськради та журналіст Віталій Глагола, опублікувавши відповідне відео.

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На Тисі перевернувся катер

Видання szon.hu пише, на борту був капітан патрульного катера. Він зробив помилку, не дочекавшись, поки опуститься трос. Оператор порома Золтан Варга розповів, що намагався дати водію-мотористу знак сповільнитися. Ймовірно, він не помітив цього.

Катер, за допомогою якого здійснюють патрулювання річки Тиса, на швидкості влетів у канат.

– написав Глагола.

Поромна переправа між селами Дзвінкове в Україні та Лоня в Угорщині функціонувала протягом багатьох років, забезпечуючи перевезення людей і транспортних засобів через Тису.

Журналісти "РБК-Україна" спитали речника ДПСУ Андрія Демченка та речницю Мукачівського прикордонного загону Лесю Федорову про те, чи були на катері ухилянти. Вони відповіли, що відомо лише те, що інцидент стався в Угорщині.

Катер на Тисі врізався в канат і перевернувся: дивіться відео Глаголи

Розповімо наостанок детальніше про Тису, на якій функціонувала поромна переправа. Це доволі велика річка в Центральній Європі, яка протікає через кілька країн, зокрема Україну та Угорщину.

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Вона є однією з найбільших річок, що впадають у Дунай. Бере свій початок в українських Карпатах, а саме на схилах Чорногори та Говерли. Тече через Україну, Румунію, Угорщину та Сербію. Відіграє важливу роль у водопостачанні та екосистемі регіону.