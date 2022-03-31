Венгерский WizzAir возобновил продажу авиабилетов из России: что известно

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину множество международных компаний прекратили свою деятельность в стране-агрессоре. Речь идет и об авиаперевозчиках.

В частности, венгерский лоукостер Wizz Air в конце февраля заявил о приостановке полетов в Россию. Впрочем, месяц спустя изменил свое решение – возобновил полеты.

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Wizz Air возобновил продажу авиабилетов из России

На сайте Wizz Air появились авиабилеты из Москвы по некоторым маршрутам. Они доступны на июнь и октябрь.

Так, можно купить билеты в Будапешт и Дебрецен на июнь, а также в Абу Даби на октябрь.

Билеты по направлению Москва – Абу-Даби / сайт Wizz Air

Напомним, в конце февраля авиакомпания Wizz Air заявила, что приостанавливает полеты в страну-агрессор.

В то же время в компании сообщили, что будут помогать беженцам из Украины добраться в другие страны мира – предоставили украинцам 100 тысяч бесплатных билетов.

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