Венгерский WizzAir возобновил продажу авиабилетов из России: что известно
Источник:сайт Wizz Air
На фоне полномасштабного вторжения России в Украину множество международных компаний прекратили свою деятельность в стране-агрессоре. Речь идет и об авиаперевозчиках.
В частности, венгерский лоукостер Wizz Air в конце февраля заявил о приостановке полетов в Россию. Впрочем, месяц спустя изменил свое решение – возобновил полеты.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны
Wizz Air возобновил продажу авиабилетов из России
На сайте Wizz Air появились авиабилеты из Москвы по некоторым маршрутам. Они доступны на июнь и октябрь.
Так, можно купить билеты в Будапешт и Дебрецен на июнь, а также в Абу Даби на октябрь.
Билеты по направлению Москва – Абу-Даби / сайт Wizz Air
Напомним, в конце февраля авиакомпания Wizz Air заявила, что приостанавливает полеты в страну-агрессор.
В то же время в компании сообщили, что будут помогать беженцам из Украины добраться в другие страны мира – предоставили украинцам 100 тысяч бесплатных билетов.
Может заинтересовать – Фурса о том, какие еще санкции ожидают Россию: смотрите видео