В Украину 7 сентября не пустили венгерскую пропагандистку Анжелу Фюшши. Она пыталась заехать в Украину, чтобы снять очередной фейковый материал.

Фюшша работает на издание Pesti Srácok. Оно активно приобщилось к дезинформационной кампании в "лучших" традициях российской пропаганды. Ее целью была дискредитация украинских воинов, защищающих от российской агрессии весь цивилизованный мир.

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Именно Фюшши стала автором так называемого "отчета" ("Фантастические фейки и где их искать"). А нашла свои фейки пропагандистка вроде бы во время поездки в Закарпатье.

Там она якобы увидела, как украинские власти осуществляют массовую мобилизацию этнических венгров. Таким образом, вроде бы пытаются восполнить значительные потери на поле боя. Откуда Фюшши получила такие данные – неизвестно. Очевидно, из собственной фантазии. Ибо информацию о потерях Украина не разглашает.

Если так пойдет и дальше, то венгров действительно не останется на Закарпатье,

– жалуется Фюшши.

На этот "отчет" сразу обратили внимание в Центре противодействия дезинформации. Там опровергли ложь еще в январе 2023 года. Там подчеркнули, что такой месседж – направлен на разжигание межэтнической вражды между украинцами и венграми в Закарпатье.