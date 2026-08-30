В Венгрии пьяный мужчина угнал самолет и полетел к единственной в стране АЭС

29 августа в Венгрии мужчина угнал легкомоторный самолет Cessna 172 из аэропорта Калоча и направился в сторону атомной электростанции "Пакш". Из-за вторжения в запретное воздушное пространство венгерские военные подняли по тревоге пару истребителей Gripen.

Об инциденте сообщил министр обороны Венгрии Ромулуш Русин-Сэнди, пишет HVG.hu.

Что известно об инциденте?

Военные обнаружили самолет на радарах вскоре после взлета и оперативно подняли в воздух два истребителя. HVG со ссылкой на спутниковые данные сообщает, что во время короткого полета самолет Cessna 172 залетел в запретную зону вокруг АЭС "Пакш".

Аэропорт Калоча расположен примерно в 7 километрах от АЭС. Для гражданских самолетов запрещен вход в определенную зону вокруг станции на высоте ниже 6000 метров, поэтому нарушение воздушного пространства вызвало реакцию военных.

Через несколько минут после взлета самолет совершил вынужденную посадку на поле вблизи Герьена. Cessna получила повреждения, в частности у нее сломалось шасси.

Состояние самолета после угнания: смотрите видео

После посадки мужчина покинул самолет и пошел вдоль дороги. Впоследствии он сел в автомобиль водителя, который остановился, чтобы помочь ему, и попытался уехать, однако мужчине помешали.

Полиция задержала угонщика через несколько минут. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения, а правоохранители также проверяют, мог ли он находиться под воздействием других веществ.

В результате инцидента никто не пострадал. В аэропорту Калоча уже начали расследование обстоятельств угона самолета, аналогичные проверки должны провести и в других аэропортах страны.

Напомним, "Пакш" – единственная атомная электростанция Венгрии и находится под особой охраной. Недавно власти страны начали затоплять две баржи в Дунае, чтобы поднять уровень воды и не допустить остановки АЭС.

Из-за рекордной засухи уровень Дуная критически снизился, а мощность станции упала до 485 мегаватт с примерно 2 гигаватт. Параллельно венгерские специалисты в срочном порядке возводят подводный барьер из 5 тысяч тонн камня, который должен замедлить течение реки и увеличить объем воды у насосной станции.

По словам премьер-министра Венгрии Петера Мадьара, после принятых мер уровень воды у насосной станции уже поднялся примерно на один сантиметр. В то же время синоптики прогнозируют дальнейшее падение уровня Дуная в начале следующей недели. Если воды станет еще меньше, энергетикам придется остановить одну из двух работающих в настоящее время турбин.

Дальнейшее снижение уровня реки может привести к полной остановке АЭС "Пакш". По оценкам венгерского правительства, такая остановка будет обходиться экономике страны как минимум в 159 миллионов долларов ежемесячно.