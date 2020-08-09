В Венгрии перевернулся автобус с поляками: есть погибший и десятки пострадавших – фото
Утром 9 августа в Венгрии произошло ДТП с участием автобуса с поляками. В результате аварии один человек погиб, еще 24 пострадавших госпитализировали. Трое из них в тяжелом состоянии.
Детали аварии
Масштабное ДТП с участием автобуса с поляками случилась в Венгрии 9 августа, сообщает TVN24.
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Автобус с гражданами Польши, которые ехали из Болгарии, съехал с шоссе в кювет,
– говорится в сообщении.
Сперва сообщали, что в нем находились 46 человек, в том числе и двое водителей. Позже информацию уточнили – в автобусе ехали 40 человек.
Что известно о жертвах и пострадавших
В результате аварии один человек погиб, еще 24 – госпитализированы. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Польский консул Кароль Бирнацкий рассказал, что в автобусе находились 5-летняя девочка и 11-летний мальчик. Их жизни ничего не угрожает.
Организатор поездки уже отправил в Венгрию запасной транспорт, чтобы забрать туристов, которые не пострадали.
Полиция определяет причину аварии, пока она не известна.
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В Венгрии перевернулся автобус с поляками / Фото TVN24
Один человек погиб, 26 – госпитализированы / Фото TVN24
Пока неизвестно, что повлекло ДТП / Фото TVN24