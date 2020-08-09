В Угорщині перекинувся автобус з поляками: є загиблий та десятки постраждалих – фото
Вранці 9 серпня в Угорщині трапилася ДТП за участю автобуса з поляками. У результаті аварії одна людина загинула, ще 24 постраждалих госпіталізували. Троє з них у важкому стані.
Деталі аварії
Масштабна ДТП за участю автобуса з поляками трапилася в Угорщині 9 серпня, повідомляє TVN24.
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Автобус з громадянами Польщі, які їхали з Болгарії, з'їхав з автомагістралі в кювет,
– йдеться у повідомленні.
Спершу повідомляли, що в ньому перебували 46 людей, зокрема й двоє водіїв. Згодом інформацію уточнили – в автобусі їхали 40 людей.
Що відомо про жертв та постраждалих
У результаті аварії одна людина загинула, ще 24 – госпіталізували. Троє з них перебувають у важкому стані.
Польський консул Кароль Бірнацький розповів, що в автобусі перебували 5-річна дівчинка та 11-річний хлопчик. Їхньому життю нічого не загрожує.
Організатор поїздки вже відправив в Угорщину запасний транспорт, аби забрати туристів, які не постраждали.
Поліція визначає причину аварії, наразі вона не відома.
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В Угорщині перекинувся автобус з поляками / Фото TVN24
Одна людина загинула, 26 – госпіталізували / Фото TVN24