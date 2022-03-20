В Венгрии призвали запретить в ЕС пропагандистский канал RTR Planeta

Национальная ассоциация венгерских журналистов отреагировала на то, что в Венгрии и Евросоюзе еще не запретили российский пропагандистский канал RTR Planeta. Ведь страна-террорист напала на Украину еще 24 февраля.

Журналисты надеются, что Евросоюз скоро исправит эту ошибку. Также они надеются, что кабельные операторы добровольно начнут убирать этот пропагандистский российский канал из своих программных предложений, чтобы уменьшить распространение призывов к разжиганию войны.

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Венгерские журналисты призвали запретить в ЕС канал RTR Planeta

На минувшей неделе член политической партии "Моментум" Мартин Томпос призвал Telekom и Vodafone удалить этот канал, ведь на нем транслируют программы одного из величайших пропагандистов российского президента – Владимира Соловьева.

В Vodafone ответили, что он не входит в список приостановленных каналов ЕС. В свою очередь, в Telekom заявили, что они следят за изменением правовой среды и ведут переговоры с компанией по этому поводу. В настоящее время канал RTR Planeta доступен у обоих поставщиков программных услуг.

Тогда Национальная ассоциация венгерских журналистов (MUOSZ) 16 марта призвала ЕС запретить этот канал во всем Европейском Союзе.

Поскольку кровь стынет от осознания, что в Венгрии и, вероятно, где-нибудь в Европе этот новостной канал (на самом деле псевдоновостной канал) все еще доступен по предложению крупных кабельных операторов,

– говорится в обращении.

Журналисты добавили, что в его эфире и дальше могут по-русски говорить о нападении страны-агрессора на Украину как о "специальной военной операции". Ведь этот пропагандистский канал "по-рабски следует за нарративом Путина и не проявляет чувствительности к актам войны против человечества".

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