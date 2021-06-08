Произошел инцидент во вторник, 8 июня. На станции Ньиредьхаза в Венгрии отцепили пассажирский вагон Укрзализныци.
Кстати Сразу после восстановления международного сообщения проводники Укрзализныци попались на контрабанде
Пассажиров пересадили в местный поезд
Остановку пришлось сделать по техническим причинам. В пресс-службе Укрзализныци не уточняют по каким именно, пока их выясняют. В сломанном вагоне ехали 9 пассажиров: всех их пересадили в местный поезд.
Представители венгерской стороны выполняют регламентные работы и уже позволили дальнейшее движение вагона. Его вернут в состав поезда на обратном пути.
Поэтому пассажиров, возвращающихся из Австрии и Венгрии, местным поездом доставят на станцию пересадки. В дальнейшем они продолжат движение в Украину.
Изменений в график международного сообщения Киев – Будапешт – Вена пока на планируется, следующий рейс будет отправляться из Киева по расписанию.
Восстановление международных рейсов
- В начале пандемии в марте 2020 года Укрзализныця отменила рейсы в другие страны. Тогда предполагали, что это временно.
- Затем были отменены поезда в Польшу, Молдову, Венгрию, Австрию.
- Позже Укрзализныця сделала несколько эвакуационных рейсов в Польшу, Литву, Беларусь и Россию, чтобы забрать украинских граждан.
- После международное сообщение полностью прекратили. Его восстановили только 1 июня 2021 года.
- Укрзализныця по состоянию на начало июня возобновила рейсы только в Австрию и Венгрию. С их расписанием можно ознакомиться по этой ссылке.