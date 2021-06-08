Произошел инцидент во вторник, 8 июня. На станции Ньиредьхаза в Венгрии отцепили пассажирский вагон Укрзализныци.

Кстати Сразу после восстановления международного сообщения проводники Укрзализныци попались на контрабанде

Пассажиров пересадили в местный поезд

Остановку пришлось сделать по техническим причинам. В пресс-службе Укрзализныци не уточняют по каким именно, пока их выясняют. В сломанном вагоне ехали 9 пассажиров: всех их пересадили в местный поезд.

Представители венгерской стороны выполняют регламентные работы и уже позволили дальнейшее движение вагона. Его вернут в состав поезда на обратном пути.

Поэтому пассажиров, возвращающихся из Австрии и Венгрии, местным поездом доставят на станцию ​​пересадки. В дальнейшем они продолжат движение в Украину.

Изменений в график международного сообщения Киев – Будапешт – Вена пока на планируется, следующий рейс будет отправляться из Киева по расписанию.

Восстановление международных рейсов