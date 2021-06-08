Стався інцидент у вівторок, 8 червня. На станції Ньїредьхаза в Угорщині відчепили пасажирський вагон Укрзалізниці.
До речі Одразу після відновлення міжнародного сполучення провідники Укрзалізниці попалися на контрабанді
Пасажирів пересадили у місцевий потяг
Зупинку довелося зробити з технічних причин. У пресслужбі Укрзалізниці не уточнюють, яких саме, наразі їх з'ясовують. У зламаному вагоні їхали 9 пасажирів: усіх їх пересадили в місцевий потяг.
Представники угорської сторони виконують регламентні роботи та вже дозволили подальший рух вагона. Його повернуть до складу потяга на зворотному шляху.
Відтак пасажирів, які повертаються з Австрії та Угорщини, місцевим потягом доставлять до станції пересадки. Надалі вони продовжать рух до України.
Змін до графіку міжнародного сполучення Київ — Будапешт — Відень наразі не планують. Наступний рейс відправлятиметься з Києва за розкладом.
Відновлення міжнародних рейсів
- На початку пандемії у березні 2020 року Укрзалізниця скасувала рейси в інші країни. Тоді припускали, що це тимчасово.
- Відтак були скасовані потяги до Польщі, Молдови, Угорщини, Австрії.
- Пізніше Укрзалізниця зробила декілька евакуаційних рейсів до Польщі, Литви, Білорусі та Росії, аби забрати українських громадян.
- Після міжнародне сполучення повністю припинили. Його відновили лише 1 червня 2021 року.
- Укрзалізниця станом на початок червня відновила рейси лише до Австрії та Угорщини. З їхнім розкладом можна ознайомитися за цим посиланням.