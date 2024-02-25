Днем 24 февраля люди собрались в центральном парке Будапешта в знак поддержки Украины, в которой продолжается страшная война, передает 24 Канал. Затем участники проукраинской демонстрации прошли медленным маршем с несколькосотметровым флагом Украины к посольству страны-агрессора в столице Венгрии.

Читайте также Нужно иметь в Венгрии руководство, которое не находится в карманах, – евродепутат

"Россияне, домой!"

Митингующие также установили сцену возле посольства России, на экране показывали изображения последствий российско-украинской войны. Первым выступил мэр Будапешта Гергель Корачонь. Свою речь он начал с фразы: "Россияне, домой!", которую сразу подхватила толпа.

Митингующие собрались здесь, чтобы сказать миру: "У нас дерьмовая власть, но мы не дерьмовая нация". Нам стыдно за правительство Венгрии,

– сказал глава Будапешта.

Он порекомендовал Виктору Орбану поехать в Бучу и Киев и поговорить с теми, кто выжил. К тому же в своей речи Корачонь назвал Орбана "главным учеником Путина", который, по его словам, "душит" Будапешт.

Проукраинская акция в Венгрии 24 февраля 2024 года / Фото: Huszti István / Telex.hu

Перед митингующими также выступила венгерский политик Кристина Бараньи.

Венгры должны показать миру и украинским братьям и сестрам, что, кроме Орбана, существует параллельная Венгрия,

– подчеркнула Бараньи.

По данным издания, основную часть участников акции составляли граждане Украины, но венгры также были. Они выкрикивали на английском "Россия убивает детей", "остановите Путина, остановите войну!", "Россия убивает Украину!", "поддержи Украину оружием!", "Путин – грязный убийца".

В конце акции митингующие вместе спели украинский и венгерский гимны.

Антиукраинские действия Орбана: последние новости