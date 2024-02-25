Вдень 24 лютого люди зібралися в центральному парку Будапешта на знак підтримки України, в якій триває страшна війна, передає 24 Канал. Потім учасники проукраїнської демонстрації пройшли повільним маршем із кількасотметровим прапором України до посольства країни-агресора у столиці Угорщини.

Читайте також Потрібно мати в Угорщині керівництво, яке не перебуває в кишенях, – євродепутатка

"Росіяни, додому!"

Мітингувальники також встановили сцену біля посольства Росії, на екрані показували зображення наслідків російсько-української війни. Першим виступив мер Будапешта Гергель Корачонь. Свою промову він розпочав з фрази: "Росіяни, додому!", яку одразу підхопив натовп.

Мітингувальники зібралися тут, щоб сказати світові: "У нас паскудна влада, але ми не паскудна нація". Нам соромно за уряд Угорщини,

– мовив очільник Будапешта.

Він порекомендував Віктору Орбану поїхати в Бучу та Київ і поговорити з тими, хто вижив. До того ж у своїй промові Корачонь назвав Орбана "найголовнішим учнем Путіна", який, за його словами, "душить" Будапешт.

Проукраїнська акція в Угорщині 24 лютого 2024 року / Фото: Huszti István / Telex.hu

Перед мітингувальниками також виступила угорська політикиня Крістіна Бараньї.

Угорці мають показати світові та українським братам і сестрам, що, крім Орбана, існує паралельна Угорщина,

– наголосила Бараньї.

За даними видання, основну частину учасників акції становили громадяни України, але угорці також були. Вони вигукували англійською "Росія вбиває дітей", "зупиніть Путіна, зупиніть війну!", "Росія вбиває Україну!", "підтримай Україну зброєю!", "Путін – брудний вбивця".

Наприкінці акції мітингувальники разом заспівали український та угорський гімни.

Антиукраїнські дії Орбана: останні новини