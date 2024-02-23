Це може призвести до відсутності заяви у запропонованому форматі. Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на своїй сторінці в соцмережі Х, передає 24 Канал.

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Що розповів журналіст

Тепер Угорщина блокує спільну заяву Європейського Союзу з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну,

– написав Джозвяк.

За його словами, найімовірніше, очікується спільна заява трьох голів інститутів ЄС – Європейської ради, Єврокомісії та Європарламенту.

Зверніть увагу! Угорський уряд уже випустив власну заяву, в якій закликає "обидві сторони" до припинення вогню та жодного разу не згадує країну-агресора. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що військовим шляхом Росію неможливо поставити на коліна.

Заходи до другої річниці повномасштабного вторгнення