Это может привести к отсутствию заявления в предложенном формате. Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк на своей странице в соцсети Х, передает 24 Канал.

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Что рассказал журналист

Теперь Венгрия блокирует совместное заявление Европейского Союза по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину,

– написал Джозвяк.

По его словам, вероятнее всего, ожидается совместное заявление трех глав институтов ЕС – Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента.

Обратите внимание! Венгерское правительство уже выпустило собственное заявление, в котором призывает "обе стороны" к прекращению огня и ни разу не упоминает страну-агрессора. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что военным путем Россию невозможно поставить на колени.

Мероприятия ко второй годовщине полномасштабного вторжения