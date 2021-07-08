В Венгрии вступил в силу скандальный закон о "гей-пропаганде"

С 8 июля в Венгрии начал действовать противоречивый закон о запрете "гей-пропаганды" среди несовершеннолетних. Этот документ ограничивает информирование о гомо- и транссексуальности.

Власти заявляют, что цель закона – защита несовершеннолетних, но активисты называют документ ударом по ЛГБТ-сообществу.

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В Венгрии вступил в силу закон о "гей-пропаганде"

Документ запрещает просветительские программы и рекламу крупных компаний, которые выражают солидарность с гомо- и транссексуалами. Также под запрет попали книги, которые информируют об этом.

Учителям запретили говорить во время уроков о том, что гомосексуальность является нормальной формой сексуального поведения.

Закон, который приняли при поддержке правительства Виктора Орбана, резко критикуют в Европе.

Реакция ЕС на скандальный закон