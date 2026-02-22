Какие последствия в апреле ждут Украину, если из-за позиции Орбана она не получит 90 миллиардов

Венгрия заблокировала кредит от Евросоюза для Украины на 90 миллиардов евро из-за остановки транзита нефтепровода "Дружба". Если Киев не получит эти средства, то возможны серьезные экономические последствия.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что уровень конфронтации между Украиной и Венгрией наращивался достаточно давно. Последним шагом к его обострению стало выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, где он сделал резкие заявления в отношении Виктора Орбана.

Смотрите также Угрозы из-за "Дружбы": останется ли Украина без топлива и как Венгрия и Словакия зависят от России

По какой причине Орбан блокирует кредит Украине?

Пендзин объяснил, что Европейская комиссия имеет сегодня единственный механизм влияния на те или иные страны – это открытие или блокирование финансирования Европейского Союза по ним, и это указано в соглашении о создании ЕС. Сейчас все деньги Европейской комиссии по Венгрии заблокированы.

Марко Рубио летал в Венгрию и, как писали западные СМИ, предложил Орбану заместить русскую нефть венесуэльской. США собираются завести ее на нефтеперерабатывающие комплексы в Болгарии и Румынии и оттуда поставлять, в частности в Венгрию.

"Поэтому после прекращения работы нефтепровода "Дружба" нельзя говорить, что Венгрия вообще осталась без нефти. Также она в огромном количестве есть на внутриевропейском рынке. Однако Будапешт на сегодня не подписался ни на предложение США, ни на европейские поставки", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто отметил, что Венгрия будет блокировать кредит ЕС Украине в 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит нефти по "Дружбе". Он заявил, что якобы "Украина шантажирует Венгрию, останавливая транзит нефти, согласовывая это с Брюсселем и венгерской оппозицией". Сийярто считает, что Киев якобы это делает для того, чтобы создать перебои с поставками нефти в Венгрию, что повлияет на рост цен перед выборами.

Венгрия имеет контракт до конца 2029 года с Роснефтью, а также имеет часть контрактов с "Лукойлом". Основной вопрос в цене нефти. Та, поступающая по нефтепроводу "Дружба" примерно на 30% дешевле, чем та, что есть на рынке ЕС. И для Орбана, по мнению, исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, это большой финансовый ресурс, благодаря которому он может оплачивать голоса на предстоящих выборах.

Орбан, хоть и имеет определенную поддержку Трампа, очень переживает, что будет в апреле 2026 года на выборах в Венгрии. Есть большие ожидания, что в случае победы Петера Мадьяра (главный конкурент Орбана – 24 Канал), против Орбана могут открыть ряд уголовных дел. Поэтому для него победа на выборах экзистенциально важна,

– подчеркнул Пендзин.

Для Украины же чрезвычайно важно, по его словам, чтобы на следующей неделе был разблокирован кредит на 90 миллиардов евро. Ждать до апреля у Украины нет времени. Западные издания пишут о том, что Киев в случае отсрочки этого решения будет иметь проблемы с финансированием уже в апреле.

Речь идет прежде всего о деньгах, которые должны поступать на финансирование социальных расходов, и это самое главное. Потому что военно-технические расходы немного оттянуты во времени и там есть более-менее понятные сроки,

– отметил Олег Пендзин.

Он добавил, что в апреле, если не будет этого кредита, встанет вопрос, где брать деньги. Этот момент является чрезвычайно чувствительным для Украины.

Как обостряются отношения Украины и Венгрии?