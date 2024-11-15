Венгрия блокирует более 6 миллиардов евро для Украины: в ЕС придумали новое решение

Венгрия до сих пор блокирует более 6 миллиардов евро на оружие для Украины. В ЕС взамен придумали новое решение, как обойти это.

В Евросоюзе предлагают перейти к добровольным взносам в рамках Европейского фонда мира, чтобы разблокировать транш-возмещение государствам-членам ЕС суммой в 6,6 миллиардов евро за оказанную военную помощь Украине. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала.

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Предложение рассмотрят во время заседания Совета ЕС

Это предложение рассмотрят министры обороны во время заседания Совета ЕС во вторник, 19 ноября.

Венгрия продолжает блокирование траншей из Европейского фонда мира уже более года. Собеседник объясняет, что сейчас появилось предложение, чтобы 26 стран-членов ЕС, без Венгрии, сделали добровольные финансовые взносы в этот фонд.

Это будут те же самые средства, под те же самые правила. Единственное, что изменится, – это метод сбора средств. Мы считаем, что эти 6,6 миллиардов евро уже были согласованы политически. Вы помните, что в прошлом году страны-члены дали согласие на так называемое второе "пополнение" в размере 1 миллиарда евро. В начале этого года было принято решение о Фонде помощи Украине в размере 5 миллиардов евро,

– сказал дипломат.

Юридически это решение объясняется 30 статьей Совета ЕС по функционированию ЕФМ, которая предусматривает возможность добровольных взносов.

Если этот вариант не согласуют, ЕС продолжит искать решение

Высокопоставленный дипломат не ожидает "прорыва" в этом вопросе на следующей неделе. Впрочем, в случае согласия со стороны Венгрии, Европейский фонд мира может потерять долю, которую бы внес Будапешт, а именно – 80 миллионов евро. Вместо этого Венгрия сможет направить эти средства на помощь другим странам в рамках ЕФМ.

"Если этот вариант не будет согласован, мы продолжим искать решение, но мы считаем, что это предложение, которое я подробно объяснил, может быть хорошим решением при текущих обстоятельствах", – сказал собеседник.

Сейчас ЕС уже начал использовать 90% от сверхприбылей, которые генерируют российские активы, на пополнение этого фонда.

Первый транш суммой в 1,4 миллиарда евро Украина получила в августе этого года. 400 миллионов евро из этой суммы непосредственно потратили в украинскую оборонную промышленность. Второй транш, который составляет 1,9 миллиарда евро, будет доступен в марте – апреле 2025 года.