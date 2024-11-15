В Євросоюзі пропонують перейти до добровільних внесків в рамках Європейського фонду миру, аби розблокувати транш-відшкодування державам-членам ЄС сумою в 6,6 мільярда євро за надану військову допомогу Україні. Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Пропозицію розглянуть під час засідання Ради ЄС

Цю пропозицію розглянуть міністри оборони під час засідання Ради ЄС у вівторок, 19 листопада.

Угорщина продовжує блокування траншів з Європейського фонду миру вже понад рік. Співрозмовник пояснює, що наразі з'явилась пропозиція, аби 26 країн-членів ЄС, без Угорщини, зробили добровільні фінансові внески до цього фонду.

Це будуть ті ж самі кошти, під ті ж самі правила. Єдине, що зміниться, – це метод збору коштів. Ми вважаємо, що ці 6,6 мільярда євро вже були погоджені політично. Ви пам'ятаєте, що минулого року країни-члени дали згоду на так зване друге "поповнення" в розмірі 1 мільярда євро. На початку цього року було прийнято рішення про Фонд допомоги Україні в розмірі 5 мільярдів євро,

– сказав дипломат.

Юридично це рішення пояснюється 30 статтею Ради ЄС щодо функціонування ЄФМ, яка передбачає можливість добровільних внесків.

Якщо цей варіант не погодять, ЄС продовжить шукати рішення

Високопоставлений дипломат не очікує "прориву" у цьому питанні наступного тижня. Втім, у разі згоди з боку Угорщини, Європейський фонд миру може втратити частку, яку б вніс Будапешт, а саме – 80 мільйонів євро. Замість цього Угорщина зможе направити ці кошти на допомогу іншим країнам в рамках ЄФМ.

"Якщо цей варіант не буде погоджений, ми продовжимо шукати рішення, але ми вважаємо, що ця пропозиція, яку я детально пояснив, може бути гарним рішенням за поточних обставин", – сказав співрозмовник.

Наразі ЄС вже почав використовувати 90% від надприбутків, які генерують російські активи, на поповнення цього фонду.

Перший транш сумою в 1,4 мільярда євро Україна отримала в серпні цього року. 400 мільйонів євро з цієї суми безпосередньо витратили в українську оборонну промисловість. Другий транш, який становить 1,9 мільярда євро, буде доступний у березні – квітні 2025 року.