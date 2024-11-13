Плани Трампа можуть призвести до зниження виробництва та ослаблення угорського форинта, що й так втратив позиції після нещодавнього зниження ставок угорським центральним банком. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як перемога Трампа загрожує угорській економіці

Аналітики кажуть, що перемога Трампа може спричинити подальше падіння форинта, зокрема, через рішення новообраного американського президента запровадити тарифи на європейський автопром.

Роджер Марк з Ninety One зазначає, що Трамп додасть Угорщині економічних ризиків з огляду на тісні зв'язки країни з європейським автомобільним сектором. Натомість економічна модель Єврокомісії вважає, що найбільших втрат від нових тарифів зазнають Німеччина та Італія.

Наразі політичний тиск на центральний банк Угорщини зростає внаслідок того, що уряд прем'єр-міністра Орбана наполягає на різкому зниженню ставок перед виборами 2026 року. Економісти кажуть, що форинт залишається найбільш вразливою до змін валютою в регіоні.

Перемога Трампа може мати наслідки й для України. Відомо, що Дональд Трамп розробив "мирний план". Окрім цього, новообраний президент США може тиснути на Україну, щоб схилити її до підписання мирної угоди.

Україна не проти мирної угоди, але вона не має бути на умовах Росії та шкодити нашим інтересам.