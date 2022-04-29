Венгрия будет в таком состоянии, как Украина, когда это понадобится России, – Зеленский

Власти Венгрии, которые очень лояльны к России, даже не осознают, насколько это опасно. Ведь Владимир Путин может развязать войну в Венгрии, когда захочет.

Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге с польскими журналистами, передает 24 канал.

Важно Венгрия не протянет на рублях, – Давидюк спрогнозировал позицию Орбана в дальнейшем

Украинский лидер подчеркнул, что не обсуждает выбор венгров, а только взгляды и политику властей Венгрии. По словам Зеленского, он не может понять, зачем теплые отношения с абсолютно холодной властью.

Когда понадобится, Венгрия будет в том же состоянии, в каком сейчас находится Украина. Когда это понадобится России. Чувство может быть ошибочным. Россия считает, что все те территории, где они когда-то были, их. Украина, Польша, Венгрия,

– отметил президент Украины.

Россия имела своих агентов повсюду

Зеленский рассказал, что во многих странах мира присутствовали россияне. Места, где они жили или работали, можно найти практически в каждой стране. Такая же ситуация была и в Украине, когда в СБУ или в Минобороны находили людей, которые остались с советских времен и работали поколениями, передавая информацию России.

Поэтому, по словам Зеленского, мы должны понять: всюду, где было это присутствие, россияне считают, что это частично или полностью их. И они хотят вернуть себе это влияние и присутствие.

Политические лидеры Венгрии хотят найти баланс между нашими государствами, но вопрос не в Украине. Вопросы в их государстве. Им придется защищать свое государство. И когда им придется защищать свое государство, мне интересно, что они будут ждать от Украины тогда? Мы не меряемся, кто сильнее. Мы сильны, когда мы вместе,

– подчеркнул Зеленский.

Брифинг Владимира Зеленского: смотрите видео

Позиция Венгрии в войне России против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан откровенно подыгрывает России. В частности, его правительство планирует платить за газ стране-агрессору в рублях и не хочет предоставить Украине вооружение. Кроме того, Орбан хотел получить доказательства, что зверства в Буче делали именно россияне и что это не постановка.

Обратите внимание – Качинский посоветовал Орбану "сходить к окулисту": смотрите видео