Про це заявив Володимир Зеленський під час брифінгу з польськими журналістами, передає 24 канал.

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Український лідер підкреслив, що не обговорює вибір угорців, а лише погляди та політику влади Угорщини. За словами Зеленського, він не може зрозуміти, навіщо мати теплі відносити з абсолютно холодною владою.

Коли знадобиться, Угорщина буде в тому ж стані, в якому зараз перебуває Україна. Коли це знадобиться Росії. Відчуття може бути помилковим. Росія вважає, що всі ті території, де вони колись були, є їхніми. Україна, Польща, Угорщина,

– зазначив президент України.

Росія мала своїх агентів всюди

Зеленський розповів, що у багатьох країнах світу були присутні росіяни. Місця, де вони жили чи працювали, можна знайти фактично у кожній країні. Така ж ситуація була і в Україні, коли у СБУ чи Міноборони знаходили людей, які залишилися з радянських часів і працювали поколіннями, передаючи інформацію Росії.

Тому, за словами Зеленського, ми маємо зрозуміти: всюди, де була ця присутність, росіяни вважають, що це частково або повністю їхнє. І вони хочуть повернути собі цей вплив і присутність.

Політичні лідери Угорщини хочуть знайти баланс між нашими державами, але питання не в Україні. Питання в їхній державі. Їм доведеться захищати свою державу. І коли їм доведеться захищати свою державу, мені цікаво, що вони будуть чекати від України тоді? Ми не вимірюємося, хто сильніше. Ми сильні, коли ми разом,

– підкреслив Зеленський.

Брифінг Володимира Зеленського: дивіться відео

Позиція Угорщини у війні Росії проти України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відверто підігрує Росії. Зокрема, його уряд планує платити за газ країні-агресорці у рублях та не хоче надати Україні озброєння. Окрім цього, Орбан хотів отримати докази, що звірства в Бучі чинили саме росіяни й що це все не постановка.

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