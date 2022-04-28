Про це у ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також додав, що Віктор Орбан справді слухає Путіна, але далі, ніж гучні політичні заяви, ніколи не йде.

Читайте також Туреччина дуже хоче посадити за стіл Зеленського і Путіна, – Давидюк назвав причини

Нам на руку, якби звільнилось місце у ЄС, тоді б ми швидше доєднались до Союзу, зайнявши місце Угорщини. Тим паче, ми вже неодноразово обговорювали, що Україна зараз себе поводить більше членом ЄС, аніж Угорщина,

– говорить Давидюк.

"Гадаю, що угорці трохи заграватимуть із Росією, але все ж займуть проєвропейську позицію. Бо не зможе Угорщина протягти на російських рублях, адже вона повністю залежна від Європейського Союзу," – переконаний політолог.

На думку Давидюка, заяви, що Угорщина змушена платити за газ рублями – просто слова, які Сіятру йому "спустив" Орбан, а Орбану Путін.

Цікаво: як європейські країни "відходять" від залежності російського газу – дивіться відео