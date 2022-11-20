Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, власти Венгрии понимают, что не могут остаться без Европейского Союза, в частности, потерять поддержку его фондов.

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Шейтельман считает, что преодолеть шантаж премьер-министра Виктора Орбана можно, взяв Венгрию измором, как это делают уже 9 месяцев российско-украинской войны. Совершенно очевидно, что в этой стране у власти находятся агенты Кремля.

Находящаяся у власти партия финансируется Кремлем так или иначе. Не знаю, каким способом, однако, финансируется и постоянно играет на руку Кремлю,

– политтехнолог.

Однако, заметил он, в Венгрии понимают, что они также не могут остаться без Европейского Союза, в частности потерять поддержку его фондов. К тому же в Будапеште отдают себе отчет, что подавляющее большинство населения страны поддерживает, например, членство Венгрии в Евросоюзе. Если же Орбан, например, сейчас заявит о выходе из ЕС, сразу потеряет поддержку.

Потому он должен все это делать очень аккуратно. В конце концов путем определенной уступки Венгрии обычно удается венгров также включить в общую, так сказать, санкционную корзину,

– заявил Шейтельман.

Он напомнил, что подобное уже было с вопросом нефти, которую венграм разрешили получать через трубопровод для их нефтеперерабатывающего завода. Так же получилось с санкциями, когда единственное, чего все-таки добился Будапешт, – это исключение из санкций патриарха Русской православной церкви Кирилла. Потому что Венгрии, очевидно, очень дорог именно московский патриарх.

Поэтому, резюмировал политтехнолог, после каких-то минимальных уступок, на которые придется пойти Евросоюзу в отношении Венгрии, поскольку она имеет право вето, в Будапеште в конце концов, как это всегда было, согласятся пойти на определенные условия.

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