Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, влада Угорщини розуміє, що не може залишитися без Європейського Союзу, зокрема, втратити підтримку його фондів.

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Шейтельман вважає, що подолати шантаж прем'єр-міністра Віктора Орбана можна, взявши Угорщину змором, як це роблять уже впродовж 9 місяців російсько-української війни. Цілком очевидно, що в цій країні при владі перебувають агенти Кремля.

Партія, яка перебуває при владі, фінансується Кремлем так чи інакше. Не знаю, яким способами, проте, фінансується та постійно грає на руку Кремлю,

– політтехнолог.

Однак, зауважив він, в Угорщині розуміють, що вони також не можуть залишитися без Європейського Союзу, зокрема, втратити підтримку його фондів. До того ж у Будапешті усвідомлюють, що переважна більшість населення країни підтримує, наприклад, членство Угорщини в Євросоюзі. Якщо ж Орбан, наприклад, зараз заявить про вихід з ЄС, то відразу втратить підтримку.

Тому він має все це робити дуже акуратно. Зрештою шляхом певної поступки Угорщині зазвичай вдається угорців також включити в загальний, так би мовити, санкційний кошик,

– заявив Шейтельман.

Він нагадав, що подібне уже було з питанням нафти, яку угорцям дозволили отримувати через трубопровід для їхнього нафтопереробного заводу. Також так вийшло з санкціями, коли єдине, чого все-таки домігся Будапешт, – це виключення із санкцій патріарха Російської православної церкви Кіріла. Тому що Угорщині, очевидно, дуже дорогий саме московський патріарх.

Тому, резюмував політтехнолог, після якихось мінімальних поступок, на які доведеться піти Євросоюзу щодо Угорщини, оскільки вона має право вето, у Будапешті зрештою, як це завжди було досі, погодяться піти на певні умови.

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