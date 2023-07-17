Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко. По его мнению, этим Венгрия продолжает свою геополитическую игру для получения преференций.

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Новые пленные в Венгрии

По сообщению ГУР, для обсуждения незаконной передачи украинских пленников представители венгерского правительства в августе посетят Москву. Хотя раньше Венгрия отрицала свою причастность к этому на государственном уровне.

Венгрия – это точка дестабилизации единства стран НАТО и ЕС. И для того, чтобы Венгрия могла и дальше иметь свое особое мнение внутри ЕС, Россия бросает этой стране кость. Это безусловно усилит геополитические позиции Венгрии и позволит ей торговаться ради своих и российских преференций,

– убежден политолог.

Кроме того, Венгрия имеет специфическую позицию в этих обменах: они не берут украинские списки пленных, а пытаются забирать именно тех из них, кто происходит из Закарпатья.

"Очевидно, что это способ подогреть сепаратистские настроения в регионе. Здесь даже нет каких-либо подводных камней. Но этот вопрос нуждается в серьезной работе украинских правоохранителей и дипломатов", – отметил Буряченко.

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