Про це 24 Каналу політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. На його думку, цим Угорщина продовжує свою геополітичну гру задля отримання преференцій.

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Нові полонені в Угорщині

За повідомленням ГУР, для обговорення незаконної передачі українських полонених представники угорського уряду в серпні відвідають Москву. Хоча раніше Угорщина заперечувала свою причетність на державному рівні.

Угорщина – це точка дестабілізації єдності країн НАТО та ЄС. І для того, щоб Угорщина могла й надалі мати свою окрему думку всередині ЄС, Росія кидає цій країні кістку. Це безперечно підсилить геополітичні позиції Угорщини та дозволить їй торгуватися задля своїх і російських преференцій,

– переконаний політолог.

Крім того, Угорщина має специфічну позицію в цих обмінах: вони не беруть українські списки полонених, а намагаються забирати саме тих полонених, які походять із Закарпаття.

"Очевидно, що це спосіб підігріти сепаратистські настрої в регіоні. Тут навіть немає якихось підводних каменів. Але це питання потребує серйозної роботи українських правоохоронців і дипломатів", – зазначив Буряченко.

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