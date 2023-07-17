Про це 24 Каналу політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. На його думку, цим Угорщина продовжує свою геополітичну гру задля отримання преференцій.
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Нові полонені в Угорщині
За повідомленням ГУР, для обговорення незаконної передачі українських полонених представники угорського уряду в серпні відвідають Москву. Хоча раніше Угорщина заперечувала свою причетність на державному рівні.
Угорщина – це точка дестабілізації єдності країн НАТО та ЄС. І для того, щоб Угорщина могла й надалі мати свою окрему думку всередині ЄС, Росія кидає цій країні кістку. Це безперечно підсилить геополітичні позиції Угорщини та дозволить їй торгуватися задля своїх і російських преференцій,
– переконаний політолог.
Крім того, Угорщина має специфічну позицію в цих обмінах: вони не беруть українські списки полонених, а намагаються забирати саме тих полонених, які походять із Закарпаття.
"Очевидно, що це спосіб підігріти сепаратистські настрої в регіоні. Тут навіть немає якихось підводних каменів. Але це питання потребує серйозної роботи українських правоохоронців і дипломатів", – зазначив Буряченко.
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Угорська провокація із полоненими: що відомо
- Наприкінці червня стало відомо, що нібито російська православна церква передала Угорщині 11 українських полонених, родом із Закарпаття. Україна не була проінформована про цей обмін, тому викликала повіреного Угорщині на розмову.
- Як зазначив Дмитро Кулеба, ця провокація була зроблена в політичних інтересах президента Угорщини Віктора Орбана. Після цього він кілька разів дозволив собі відверто антиукраїнські висловлювання, ще раз показавши свою відданість Путіну та неприхильність до західних цінностей.
- 13 липня ГУР повідомило, що Угорщина готує черговий "передачу" полонених. Як і минулого разу, Україна не бере участі в цьому процесі, а від Росії за нього відповідальна РПЦ. Також відомо, що сторони бажають передати етнічних угорців, які володіють угорською мовою.