Венгрия хочет заключить 15-летний контракт на поставку газа с "Газпромом"

Венгрия осенью намерена заключить новый долгосрочный договор на поставку газа с российским "Газпромом". Договоренности будут рассчитаны на 15 лет.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Будапеште. По его словам, срок предварительного договора между странами о поставках газа скоро закончится, поэтому они готовы заключить новый.

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Сийярто рассказал, что договоренности уже находятся на завершающем этапе. Последние подробности договора нужно еще обсудить с генеральным директором "Газпрома" в Санкт-Петербурге.

Думаю, что осенью мы сможем вновь заключить 15-летний долгосрочный договор с хорошими, приемлемыми условиями,

– заявил он.

Что должны согласовать страны

Как отметил глава МИД Венгрии, во время предстоящих переговоров он намерен решить 2 вопроса. Говорится о цене и гибкости соглашения.

"Конечно, мы хотим договориться о такой цене, которая показывала бы истинное положение на рынке, но и то, что до сих пор мы были транзитной страной для "Газпрома" – в Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину", – рассказал Сийярто.

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По мнению дипломата, теперь транзитный статус Венгрии значительно изменится, поэтому стоит обсудить "общую картину" так, чтобы она была выгодной для обеих сторон.

Сийярто также добавил, что Венгрия считает правильным решение построить газопровод "Турецкий поток" с ответвлением через Сербию в Венгрию. Это даст возможность поставки 8,5 миллиарда кубометров газа в страну.