Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто за підсумками переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Будапешті. За його словами, термін попереднього договору між країнами про постачання газу скоро закінчиться, тож вони готові укласти новий.

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Сійярто розповів, що домовленості вже перебувають на завершальному етапі. Останні подробиці договору потрібно ще обговорити з генеральним директором "Газпрому" у Санкт-Петербурзі.

Думаю, що восени ми зможемо знову укласти 15-річний довгостроковий договір з хорошими, прийнятними умовами,

– заявив він.

Що мають узгодити країни

Як зазначив глава МЗС Угорщини, під час майбутніх переговорів він має намір розв'язати 2 питання. Мовиться про ціну та гнучкість угоди.

"Звичайно, ми хочемо домовитися про таку ціну, яка б показувала справжній стан на ринку, але й те, що дотепер ми були транзитною країною для "Газпрому" – в Сербію, Хорватію, Боснію і Герцеговину", – розповів Сійярто.

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На думку дипломата, тепер транзитний статус Угорщини значно зміниться, тому варто обговорити "загальну картину" так, щоб вона була вигідною для обох сторін.

Сійярто також додав, що Угорщина вважає правильним рішення побудувати газопровід "Турецький потік" з відгалуженням через Сербію до Угорщини. Це дасть можливість поставки 8,5 мільярда кубометрів газу в країну.

Зверніть увагу! Сербська компанія Srbijagas і угорська FGSZ з'єднали перемичкою свої газопроводи. Це дозволить з 1 жовтня почати постачання російського газу з "Турецького потоку" в країни Центральної Європи.