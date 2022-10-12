Танки, бронетехника и ракеты: как и для чего милитаризуется Венгрия

Венгрия реализует действенную современную программу усиления вооруженных сил (Magyar Honvédség) под названием Zrínyi 2026. Задекларированная цель – наращивание боевого потенциала, вооружение и укрепление армии.

Будапешт планирует восстановить оборонные мощности. Ведь до сих пор, как заявлял посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, "в Венгрии не производили вооружение. Оружие предоставляли Великобритания, Германия и многие другие страны".

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Собственное производство оружия в Венгрии

Венгерская государственная компания HDT Vedelmi Ipari Kft приобрела 100% акций австрийской компании Hirtenberger Defence Systems (HDS), принадлежащей к группе Hirtenberger Holding GmbH и занимающейся производством оружия и боеприпасов. В последнее время она специализировалась на производстве 60, 81 и 120-миллиметровых минометов, боеприпасов к ним и прицелам. HDS имеет дочерние компании в Австрии, Великобритании и Новой Зеландии.

Будапешт обязался сохранить предыдущий профиль деятельности компании, продлить все торговые операции и ее развитие. Приобретение Hirtenberger Defence Systems является очень важным, хотя и не очень заметным элементом стратегии Будапешта, восстанавливающего собственное производство военного вооружения.

Развитие венгерской военной промышленности на фоне войны России против Украины

Чиновники, координирующие инвестиции надеются, что Венгрия выйдет на международный рынок оружия, как экспортер. Хотя другие скрывают этот проект. В контексте войн в мире и геополитического напряжения, спрос государств, в том числе Венгрии, на вооружение увеличился, а также возросла и потребность в готовности обеспечивать свою обороноспособность. И Венгрия не одинока в решении восстановить собственные мощности производства оружия.

Одним из крупных проектов военной промышленности Венгрии последних лет стало создание завода по производству бронированных боевых машин в Залаэгерсеге, где Rheinmetall сначала будет производить боевые машины пехоты Lynx, отчасти для использования своей армией, а отчасти – для экспорта.



БМП Lynx / Фото czdefence.com

Хотя в Европе растет политическая и финансовая нестабильность, есть немало факторов в краткосрочной и среднесрочной перспективах, способствующих развитию экспорта венгерской военной промышленности.

Потребность в модернизации вооруженных сил в Европе

Европа вооружается, практически все европейские страны начали модернизацию собственных вооруженных сил. Даже традиционно сильные в военном плане участвовавшие в международных операциях государства не имеют достаточных ресурсов.

Многим европейским странам не хватает современных БМП, которые можно использовать для организации командного противовоздушного оборонного оборудования, а также артиллерийского оборудования большой дальности и беспилотников.

В Венгрии известные военные бренды создают производственные мощности. Планируется не только производство, но и научно-исследовательская деятельность.

Правительственная программа модернизации военной техники Zrínyi – 2026

Премьер-министр Орбан подтвердил, что Венгрия выполнит свои обязательства перед НАТО, увеличив расходы на оборону примерно на 2% ВВП. Официальная правительственная программа модернизации военной техники Zrínyi 2026 рассчитана до 2026 года, но сроки расширены до 2030 – 2032 годов. Новое приобретенное и заказанное оборудование включает в себя новые штурмовые винтовки CZ BREN 2 (изготавливаются на месте), вертолеты, транспортные и учебно-тренировочные самолеты, танки, бронетехнику, радары и ракеты "земля – воздух".



Виктор Орбан хочет усилить свои вооруженные силы / Hungary Today

Венгрия заказала 20 H145M и 16 H225M. Все самолеты H145M были доставлены до конца 2021 года. Ожидается, что H225M поступит между 2023 и 2024 годами.

Венгрия подписала контракт на поставку 44 танков Leopard 2 A7+ и 24 гаубиц PzH 2000 на 300 миллионов евро, которые будут поставлены в 2021 – 2025 годах. В 2020 году Венгрия и Rheinmetall Group подписали контракт на начало производства семейства боевых машин пехоты Lynx. Ожидается, что первая партия из 200+ транспортных средств Lynx начнет поступать в 2024 – 2025 годах, как ожидается, достигнет оперативной способности в армии Венгрии в 2026 – 2027 годах.

Как вооружается Венгрия: смотрите видео

Венгрия обеспечивает и исследование, и производство вооружения

Очевидно, что целью Венгрия поставила обеспечение потребностей своей армии и продвижение продукции военного и двойного назначения на внешних рынках, повышение конкурентоспособности и включение в международные схемы поставки.

Пользуясь преимуществом своего географического расположения, наличием развитой производственной инфраструктуры, способностью обеспечивать выпуск высокотехнологичной продукции и партнерские отношения с ведущими оборонно-промышленными компаниями, Венгрия имеет все шансы на успех.

Однако локализация производства современного вооружения на венгерской территории и наращивание боевого потенциала во время войны России с Украиной вызывает беспокойство.

Ведь Венгрия не оказывала Украине помощи с начала полномасштабного вторжения россиян, а еще выражалась в поддержку сохранения торговых отношений с Россией и за снятие или смягчение экономических санкций против Кремля. Фактически, Будапешт занял едва ли не самую пророссийскую позицию в Европе. Поэтому милитаризация страны оставляет открытые вопросы.