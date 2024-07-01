Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС: стоит ли готовиться Украине к новым пакостям

С 1 июля Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС на полгода. Известный своей пророссийской политикой премьер Венгрии Виктор Орбан не изменит своей позиции.

Однако Украине ничего не угрожает, ведь ЕС этого не допустит. Об этом 24 Каналу рассказал глава венгерской общины Киева и области Тибор Томпа, отметив, что Орбан будет продвигать и другие важные вопросы, а председательство является формальным процессом.

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Стоит ли готовиться Украине к новым пакостям

По словам главы, ничего страшного со стороны Венгрии для Украины и украинских граждан следующие полгода не произойдет. Ведь вся эта функция председательства является просто символической, в ее основе лежит одна цель.

Виктор Орбан должен созвать членов правительства всего Европейского Союза для решения насущных европейских проблем,

– объяснил Томпа.

Глава рассказал, что, к сожалению, Орбан сейчас выдвинул 7 пунктов, которые должен рассмотреть ЕС, в которых нет вопросов по Украине. Там есть вопросы конкурентоспособности ЕС, миграции и демографических проблем.

В ближайшее время, что неудивительно, Орбан может доложить о своей программе, что бы он хотел воплотить в Европейском Союзе, не раньше конца августа – начала сентября 2024. Однако решение по всем этим идеям будет однозначно принимать только президент Совета ЕС не раньше декабря,

– отметил Томп.

Несмотря на то, что Орбан любит "ставить палки в колеса" Украине, европейские институты настроены так, что он этого сделать не сможет.

Так, будут пророссийские нарративы, никуда от этого не деться, но Украина, как и двигалась, так и будет двигаться в евроатлантическом направлении,

– подчеркнул глава.