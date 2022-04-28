Венгрия не протянет на рублях, – Давидюк спрогнозировал позицию Орбана в дальнейшем

Речь об отсоединении Венгрии от ЕС сейчас не стоит, ведь гораздо проще просто переизбрать Орбана. И как мы знаем, в острых ситуациях Орбан всегда дает заднюю, потому что он политический трус.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также добавил, что Виктор Орбан действительно слушает Путина, но дальше громких политических заявлений никогда не идет.

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Нам на руку, если бы освободилось место в ЕС, тогда мы бы скорее присоединились к Союзу, заняв место Венгрии. Тем более, мы уже неоднократно обсуждали, что Украина сейчас ведет себя больше членом ЕС, чем Венгрия,

– говорит Давидюк.

"Думаю, что венгры немного будут заигрывать с Россией, но все же займут проевропейскую позицию. Потому что не сможет Венгрия протащить на российских рублях, ведь она полностью зависит от Европейского Союза", – убежден политолог.

По мнению Давидюка, заявления, что Венгрия вынуждена платить за газ рублями – просто слова, которые Сиатру ему "спустил" Орбан, а Орбану Путин.

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