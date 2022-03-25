Венгрия не собирается менять свое решение по поставке оружия Украине

Одной из стран, выступающей против массовых санкций против России, является Венгрия. Страна сильно зависима от поставок российского газа.

24 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите премьер-министров стран Евросоюза. Во время этого выступления он отдельно обратился к венгерскому премьеру Виктору Обрану. Зеленский упрекнул его, что Венгрия не разрешает транзит оружия через страну в Украину. А также не хочет вводить санкции на поставки газа и нефти из России

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За своего главу правительства решил вступиться министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он заявил, что его страна сделает все возможное, чтобы остаться в стороне от войны.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Венгрия не попала в войну, поэтому мы не позволим поставки оружия через нашу территорию. Эти грузы были бы военной целью, которую нужно уничтожить, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа", – заявил Сийярто.

Таким образом он поддался на угрозы россиян, обещавших уничтожать поставки оружия Украине. Правда с 1999 года Венгрия является членом НАТО, и ее защищает пятая статья о коллективной обороне, где нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на все страны.

Что касается санкций на поставки энергоносителей, то здесь на первое место Сийярто снова поставил экономическое благополучие венгров, а не сохранение жизни украинцев.

"Остановка транспортировки природного газа и нефти из России сделает невозможным поставки энергоносителей в нашу страну, в то же время приведет к резкому росту расходов. Поэтому мы до сих пор не поддерживаем расширение санкций на энергоснабжение", – заявил венгерский дипломат.