24 березня президент України Володимир Зеленський виступив на саміті прем'єр-міністр країн Євросоюзу. Під час цього виступу він окремо звернувся до угорського прем'єра Віктора Обрана. Зеленський дорікнув йому, що Угорщина не дозволяє транзит зброї через країну до України. А також не хоче вводити санкції на постачання газу та нафти з Росії

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За свого очільника уряду вирішив заступитися міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він заявив, що його країна зробить все можливе, щоб залишитися осторонь війни.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб Угорщина не потрапила у війну, тому ми не дозволимо поставки зброї через нашу територію. Ці вантажі були б військовою ціллю, яку потрібно знищити, і ми не хочемо ризикувати життям і безпекою угорського народу", – заявив Сійярто.

Таким чином він піддався на погрози росіян, які обіцяли знищувати постачання зброї Україні. Правда з 1999 року Угорщина є членом НАТО, і її захищає п'ята стаття про колективну оборону, де напад на одного члена НАТО розглядається як напад на усі країни.

Щодо санкцій на постачання енергоносіїв, то тут на перше місце Сійярто знову поставив економічне благополуччя угорців, а не збереження життя українців.

"Зупинення транспортування природного газу та нафти з Росії унеможливить постачання енергоносіїв до нашої країни, водночас призведе до різкого зростання витрат. Тому ми досі не підтримуємо розширення санкцій на енергопостачання", – заявив угорський дипломат.