Венгрия передала Украине топливо и продовольствие
27 февраля 2022 , 21:02Читати новину українською
Источник:Госспецсвязи
Венгрия передала Украине 100 тысяч литров топлива и 28 тонн продовольствия. Об этом сообщили в Госспецсвязи.
Ранее в Венгрии заявили, что не будут снабжать нас оружием, хотя раньше в стране осуждали нападение России.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что Венгрия "хочет остаться в стороне от войны".
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