Венгрия передала Украине топливо и продовольствие

Венгрия передала Украине 100 тысяч литров топлива и 28 тонн продовольствия. Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Ранее в Венгрии заявили, что не будут снабжать нас оружием, хотя раньше в стране осуждали нападение России.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что Венгрия "хочет остаться в стороне от войны".

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