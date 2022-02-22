Венгрия перемещает войска к украинской границе

В Венгрии в ближайшие дни хотят переместить войска на границу Украины. Говорят, это якобы для защиты государства и решения потенциальных гуманитарных вопросов.

Соответствующее заявление сделал венгерский министр обороны Тибор Бенко. По его словам, задача ВС двойная.

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"Одно – предоставлять и помогать в решении гуманитарных задач, а другое – закрывать границу и гарантировать, что ни одна вооруженная группировка не может войти в Венгрию", – сказал чиновник.

С этой целью я приказал развернуть достаточное количество хорошо оснащенных военных сил в восточной части Венгрии. Границу нужно усиливать,

– продолжил Бенко.

Напомним, что вечером 21 февраля Путин объявил о "признании" боевиков на Донбассе. Цивилизованный мир сразу осудил это решение страны-агрессора и пообещал ввести новые санкции.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС утвердит еще один пакет ограничений против России. Венгрия стала единственной страной, не поддержавшей введение санкций.

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